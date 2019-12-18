Защитник "Барселоны" Клеман Лангле прокомментировал столкновение с игроком "Реала" Рафаэлем Вараном в перенесенной встрече 10-го тура Ла Лиги. Игра прошла на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 0:0.
В первом тайме Варан получил удар по ноге от Ленгле. Мадридцы требовали назначить пенальти за фол, однако арбитр посчитал, что это не тянет на нарушение.
"Вы можете думать, что это пенальти, но VAR принял решение, и его нужно уважать. Я хотел выбить мяч, использовал ноги и тело, чтобы сделать это посильнее. И случайно я коснулся ноги Варана. Я не тот, кто любит бить игроков, Рафаэль мой приятель", — цитирует Лангле Mundo Deportivo.
"Барселона" набрала 36 очков и осталась на 1-м месте. "Реал" с таким же количеством очков идет на 2-й позиции, уступая каталонцам по дополнительным показателям.
Sport24
Лангле — о столкновении с Вараном в эль-класико: VAR принял решение, и его нужно уважать
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