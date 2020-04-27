Зарплаты футболистов и тренеров "Эспаньола" будут снижены из-за коронавируса

"Эспаньол" на своем официальном сайте сообщил, что футболисты и тренеры команды согласились пойти на понижение зарплаты на период паузы в чемпионате Испании в связи с пандемией коронавируса.



Игроки и тренерский штаб лишатся 19% зарплаты, если сезон-2019/20 не возобновится, и 4%, если оставшиеся матчи будут сыграны.



На сегодняшний день известно, что в Испании зарегистрировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом.