Туран: я всегда думал, что перехожу в "Баварию", а оказалось - в "Барселону"

Хавбек "Барселоны" Арда Туран, ныне выступающий за турецкий "Истанбул Башакшехир" на правах аренды, прокомментировал свой переход в каталонский клуб из мадридского "Атлетико".
Фото: Footballhd.ru
- Мой агент не говорил мне, что я перехожу в "Барселону". Я узнал о трансфере лишь через 15 дней после его завершения. Всё это время я думал, что это "Бавария", годом ранее в последнюю минуту сорвался трансфер в "Манчестер Юнайтед".

Однажды из сумки агента выпали документы, на которых я увидел логотип "Барселоны". Я не поверил свои глазам, - приводит слова Турана Marca.

Арда Туран перешел в "Барселону" в июле 2015 года, сумма трансфера составила 34 миллиона евро. Из-за ограничений, наложенных на клуб ФИФА, турецкий игрок был зарегистрирован лишь в зимнее трансферное окно 2016 года. Хавбек провел 36 матчей в Ла Лиге и отметился 5 голами.

В текущем сезоне футболист на правах аренды представляет турецкий "Истанбул Башакшехир". За этот клуб он провел в этом сезоне 9 матчей и получил 2 желтые карточки.


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Теги: Туран Барселона Бавария Ла Лига Бундеслига
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