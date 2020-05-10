Ла Лига подтвердила коронавирус у пяти игроков чемпионата

Пресс-служба чемпионата Испании обнародовала результаты сдачи тестов на коронавирус среди футболистов.

Напомним, что в первых числах мая игроки всех клубов Ла Лиги сдали тест на коронавирус. При отрицательном тесте у всех футболистов, команду допускали до тренировок на базе с соблюдением всех правил.



Как сообщает пресс-служба чемпионата, то коронавирус был выявлен у пяти футболистов. Болезнь протекает в поздней стадии, бессимптомно.

Личности игроков, которые были заражены, лига не обнародовала.



Напомним, что все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ла Лигу планируют возобновить в июне и доиграть оставшиеся 11 туров.