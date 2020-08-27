"Они были очень расслаблены". Мюллер о победе 8:2 над "Барселоной"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер вспомнил победу немцев в игре 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press
— Я поздравляю Флика. Приведу пример: мы разминались уже 10 минут, когда игроки "Барселоны" только вышли на поле для разминки.

Они были очень расслаблены. Но это ничего не значит. Матч мог бы закончиться иначе, но, думаю, мы были очень голодны до побед, — передаёт слова Мюллера Marca.

30-летний Мюллер открыл счёт в том матче, а также стал автором четвертого гола "мюнхенцев". Также у немцев забивали Перишич, Гнабри, Киммих, Левандовски и дважды Коутиньо. За "Барселону" отличились Суарес и Алаба, который срезал мяч в свои ворота.

В полуфинале "Бавария" оказалась сильнее "Лиона" (3:0), а в финале разобралась с "ПСЖ" (1:0), став шестикратным победителем Лиги чемпионов.

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Теги: Бавария Барселона Лига чемпионов Мюллер Ла Лига Бундеслига
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