Алаба отказался продлевать контракт с "Баварией". В свою очередь "Реал" готов платить игроку зарплату, которую он требует. Благодаря этому мадридцы стали фаворитами в борьбе за Алабу.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на Алабу также претендуют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Источник: The Athletic
"Реал" стал фаворитом в борьбе за Алабу
"Реал" близок к тому, чтобы усилиться защитником "Баварии" Давидом Алабой.
Фото: Getty Images
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