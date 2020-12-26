"Реал" стал фаворитом в борьбе за Алабу

"Реал" близок к тому, чтобы усилиться защитником "Баварии" Давидом Алабой.

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Алаба отказался продлевать контракт с "Баварией". В свою очередь "Реал" готов платить игроку зарплату, которую он требует. Благодаря этому мадридцы стали фаворитами в борьбе за Алабу.



Напомним, ранее СМИ сообщали, что на Алабу также претендуют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



Источник: The Athletic