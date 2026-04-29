Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
5 - 4 5 4
БаварияЗавершен

Названы условия возможного возвращения Моуринью в "Реал" - Романо

"Бенфика" рассчитывает продолжить сотрудничество с главным тренером Жозе Моуринью, однако сам специалист рассматривает вариант с возвращением в мадридский "Реал".
Фото: Getty Images
По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский клуб проявляет интерес к португальцу, но параллельно изучает и другие кандидатуры.

Сообщается, что при досрочном расторжении соглашения мадридцам придётся выплатить около шести миллионов евро. Эта сумма действует до конца мая. Действующий контракт тренера с "Бенфикой" рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Моуринью уже возглавлял "Реал" - он работал в клубе с 2010 по 2013 год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится