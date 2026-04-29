Названы условия возможного возвращения Моуринью в "Реал" - Романо

"Бенфика" рассчитывает продолжить сотрудничество с главным тренером Жозе Моуринью, однако сам специалист рассматривает вариант с возвращением в мадридский "Реал".



По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский клуб проявляет интерес к португальцу, но параллельно изучает и другие кандидатуры.



Сообщается, что при досрочном расторжении соглашения мадридцам придётся выплатить около шести миллионов евро. Эта сумма действует до конца мая. Действующий контракт тренера с "Бенфикой" рассчитан до лета 2027 года.



Ранее Моуринью уже возглавлял "Реал" - он работал в клубе с 2010 по 2013 год.