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Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
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Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Защитник "Спарты": мы будем биться в матче с "Ростовом"
Защитник "Спарты" Марио Голек поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ростовом".
"Очень неприятно играть после разгромного поражения в гостях, но мы постараемся сыграть как можно лучше и добиться хорошего результата. Хотелось бы как-нибудь компенсировать болельщикам итог первой встречи с "Ростовом". Нам будет не хватать Дочкала и Конате в предстоящем матче, так как ослабеет атакующая линия.
"Ростов" показал высокий уровень. В первую очередь, соперник в превосходной физической форме. Однако, "Спарта" не планирует сдаваться, мы будем биться, чтобы достичь максимального результата. Считаю, нам необходимо играть более агрессивно", — цитирует Голека "Чемпионат.сом".
"Очень неприятно играть после разгромного поражения в гостях, но мы постараемся сыграть как можно лучше и добиться хорошего результата. Хотелось бы как-нибудь компенсировать болельщикам итог первой встречи с "Ростовом". Нам будет не хватать Дочкала и Конате в предстоящем матче, так как ослабеет атакующая линия.
"Ростов" показал высокий уровень. В первую очередь, соперник в превосходной физической форме. Однако, "Спарта" не планирует сдаваться, мы будем биться, чтобы достичь максимального результата. Считаю, нам необходимо играть более агрессивно", — цитирует Голека "Чемпионат.сом".
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