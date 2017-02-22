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Защитник "Спарты": мы будем биться в матче с "Ростовом"

Защитник "Спарты" Марио Голек поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ростовом".

"Очень неприятно играть после разгромного поражения в гостях, но мы постараемся сыграть как можно лучше и добиться хорошего результата. Хотелось бы как-нибудь компенсировать болельщикам итог первой встречи с "Ростовом". Нам будет не хватать Дочкала и Конате в предстоящем матче, так как ослабеет атакующая линия.

"Ростов" показал высокий уровень. В первую очередь, соперник в превосходной физической форме. Однако, "Спарта" не планирует сдаваться, мы будем биться, чтобы достичь максимального результата. Считаю, нам необходимо играть более агрессивно", — цитирует Голека "Чемпионат.сом".
Теги: Спарта Ростов
Сегодня, 19:27
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Забить автобусу Бердыева 4 гола и не пропустить контратаку,это нереально 2 процента из 100!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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