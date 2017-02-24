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Андрей Перепелицэ: будет интересно сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ростова" Андрей Перепелицэ прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, на данной стадии российский клуб встретится с "Манчестер Юнайтед".

"Будет интересно сыграть с "Манчестер Юнайтед". У нас будет возможность сыграть на "Олд Траффорд". У этого клуба топ-игроки и топ-тренер, но мы сами демонстрируем хорошие результаты в еврокубках и победили "Баварию". Здорово, что первый матч мы проведем дома. Надеюсь, российские холода нам помогут", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 16:32
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№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Перепелицэ... joy ой, позорники...
Регистрация: 16.09.2010
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