Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Тимофей Калачёв: видимо, нас ждёт что-то особенное

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачёв прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.

"Соперник — лучше не придумаешь. Первые эмоции — радостные. Думаю, любой игрок "Ростова" подсознательно желал именно такого сильного соперника, как "Манчестер Юнайтед". У нас с ребятами из команды есть свой чат в WhatsApp, где мы уже делились впечатлениями от результатов жеребьёвки. Эмоции разные, но больше радостных. Раз мы вышли на "МЮ" — значит это не просто так. Видимо, нас ждёт что-то особенное.

"Ростов" — не такая уж большая команда, потому такие игры для города — особенные. Шансы пройти "Манчестер" есть, постараемся сделать всё возможное.

Будем ли пытаться повторить победу над "Баварией"? Само собой будем настраиваться на проход в следующую стадию, готовиться как следует. Предстоит показать лучшие игры против "Манчестера", - цитирует Калачева "Чемпионат.сом".
Теги: Калачев Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.