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Виталий Калешин: из нынешнего состава "Сельты" никого не знаю

Защитник "Краснодара" Виталий Калешин прокомментировал итоги жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Европы. Краснодарцам в соперники досталась испанская "Сельта".

"Нам попался очень сильный соперник. Все испанские клубы славятся хорошим контролем мяча. В чемпионате "Сельта" обыграла "Барселону", в четвертьфинале кубка выбила "Реал". Это дорогого стоит. Предстоят очень тяжелые матчи, но, думаю, шансы 50 на 50.

К сожалению, из нынешнего состава "Сельты" никого не знаю. Первая ассоциация – Карпин и Мостовой, которые выступали там много лет назад", - цитирует Калешина официальный сайт УЕФА.
Теги: Калешин Сельта Краснодар
Сегодня, 22:16
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