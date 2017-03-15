Федор Смолов и Торнике Окриашвили пропускают тренировку "Краснодара"

"Краснодар" проводит тренировку в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".



На занятии отсутствуют форвард Федор Смолов и полузащитник Торнике Окриашвили.



Встреча состоится завтра и начнется в 21:00.



Rusfootball.info