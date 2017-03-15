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Федор Смолов и Торнике Окриашвили пропускают тренировку "Краснодара"

"Краснодар" проводит тренировку в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".

На занятии отсутствуют форвард Федор Смолов и полузащитник Торнике Окриашвили.

Встреча состоится завтра и начнется в 21:00.

Rusfootball.info
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 16:56
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