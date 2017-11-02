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Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом".

"Матч с "Русенборгом" — не способ реабилитироваться после поражения от "Локомотива", а рядовая, хоть и очень ответственная встреча. Нам в любом случае необходимо играть на победу в каждом матче обоих турниров. И в еврокубках, и в национальном первенстве "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи. Сила команды, ее характер определяется тем, как она преодолевает подобные трудности. Поэтому нужно найти выход из этой ситуации и вновь начать побеждать. Всем игрокам, тренерскому штабу необходимо собраться, исправить ошибки и проявить характер. У нас в команде нет деления на важные и второстепенные турниры. Мы идем от матча к матчу и на каждую игру настраиваемся максимально серьезно. Возможно, более удачные игры в Лиге Европы связаны с тем, что соперники играют в более открытый футбол и нам проще находить свободные зоны в атаке. В РФПЛ команды более плотно играют в обороне. Но мы должны обыгрывать и их. В последний месяц этого у нас не получалось, но мы вместе с командой постоянно анализируем наши неудачи, ищем выход", - приводит слова Тимощука "Известия".
Сегодня, 17:21
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№5 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Тимощук он кто? Я так понял, специалист по примирению сторон (футболистов и тренерского штаба).

а ты поищи в тренерском штабе на офсайте, тогда не будешь задавать глупых вопросов, а если посмотришь видео тренировок - станешь просветленным


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то непохоже по игре команды, что задачи высокие в чемпионате... Играют безответственно, слово выполняют тяжкий, нелюбимый и обременительный труд...


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СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Проблема простая- игроки средней линии не возвращаются назад.
Дать по шапке, показать повторы голов, еще раз по шапке, и все ок.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:44) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Тимощук он кто? Я так понял, специалист по примирению сторон (футболистов и тренерского штаба).


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Результат где? Искать можно до весны.
Регистрация: 17.05.2015
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