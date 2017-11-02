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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом".
"Матч с "Русенборгом" — не способ реабилитироваться после поражения от "Локомотива", а рядовая, хоть и очень ответственная встреча. Нам в любом случае необходимо играть на победу в каждом матче обоих турниров. И в еврокубках, и в национальном первенстве "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи. Сила команды, ее характер определяется тем, как она преодолевает подобные трудности. Поэтому нужно найти выход из этой ситуации и вновь начать побеждать. Всем игрокам, тренерскому штабу необходимо собраться, исправить ошибки и проявить характер. У нас в команде нет деления на важные и второстепенные турниры. Мы идем от матча к матчу и на каждую игру настраиваемся максимально серьезно. Возможно, более удачные игры в Лиге Европы связаны с тем, что соперники играют в более открытый футбол и нам проще находить свободные зоны в атаке. В РФПЛ команды более плотно играют в обороне. Но мы должны обыгрывать и их. В последний месяц этого у нас не получалось, но мы вместе с командой постоянно анализируем наши неудачи, ищем выход", - приводит слова Тимощука "Известия".
"Матч с "Русенборгом" — не способ реабилитироваться после поражения от "Локомотива", а рядовая, хоть и очень ответственная встреча. Нам в любом случае необходимо играть на победу в каждом матче обоих турниров. И в еврокубках, и в национальном первенстве "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи. Сила команды, ее характер определяется тем, как она преодолевает подобные трудности. Поэтому нужно найти выход из этой ситуации и вновь начать побеждать. Всем игрокам, тренерскому штабу необходимо собраться, исправить ошибки и проявить характер. У нас в команде нет деления на важные и второстепенные турниры. Мы идем от матча к матчу и на каждую игру настраиваемся максимально серьезно. Возможно, более удачные игры в Лиге Европы связаны с тем, что соперники играют в более открытый футбол и нам проще находить свободные зоны в атаке. В РФПЛ команды более плотно играют в обороне. Но мы должны обыгрывать и их. В последний месяц этого у нас не получалось, но мы вместе с командой постоянно анализируем наши неудачи, ищем выход", - приводит слова Тимощука "Известия".
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