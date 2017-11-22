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Пейчинович и Эдер занимаются в общей группе перед матчем с "Копенгагеном"

Перед матчем 5-го группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" "Локомотив" провел тренировку, в которой принял участие защитник Неманья Пейчинович, пропустивший игру 17-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0) из-за небольших проблем с коленным суставом, сообщает "Спорт-Экспресс".

Также к матчу готовится нападающий Эдер, который восстановился после травмы задней поверхности бедра. Занятие пропустили травмированные Гильерме, Мачей Рыбус, Ведран Чорлука, Аршак Корян и Ари.
Теги: Пейчинович Эдер Локомотив
Сегодня, 19:17
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