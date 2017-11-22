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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак" (5)
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Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту" (11)
Пейчинович и Эдер занимаются в общей группе перед матчем с "Копенгагеном"
Перед матчем 5-го группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" "Локомотив" провел тренировку, в которой принял участие защитник Неманья Пейчинович, пропустивший игру 17-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0) из-за небольших проблем с коленным суставом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Также к матчу готовится нападающий Эдер, который восстановился после травмы задней поверхности бедра. Занятие пропустили травмированные Гильерме, Мачей Рыбус, Ведран Чорлука, Аршак Корян и Ари.
Также к матчу готовится нападающий Эдер, который восстановился после травмы задней поверхности бедра. Занятие пропустили травмированные Гильерме, Мачей Рыбус, Ведран Чорлука, Аршак Корян и Ари.
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