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Миха Мевля: очень открытая получилась игра с обеих сторон

Защитник "Зенита" Миха Мевля прокомментировал победу над "Вардаром" (2:1) в Лиге Европы.

— Мы хотели победить, чтобы взять три очка и остаться на первом месте в группе. Думаю, мы контролировали ход матча. Не забили пенальти, да, но помимо него у нас было много моментов.

— Как вам "Вардар" вообще?

— Они боролись сегодня, забили отличный гол. В целом очень открытая игра получилась с обеих сторон.

— Держали ли вы в уме встречу со "Спартаком"?

— Обычно мы двигается шаг за шагом, от матча к матчу. Конечно, мы чувствуем особенное внимание и высокие ожидания перед встречей со "Спартаком". Это будет большой матч.

ФК "Зенит"
Теги: Мевля Зенит
Сегодня, 03:05
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