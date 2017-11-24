Миха Мевля: очень открытая получилась игра с обеих сторон

Защитник "Зенита" Миха Мевля прокомментировал победу над "Вардаром" (2:1) в Лиге Европы.— Мы хотели победить, чтобы взять три очка и остаться на первом месте в группе. Думаю, мы контролировали ход матча. Не забили пенальти, да, но помимо него у нас было много моментов.— Они боролись сегодня, забили отличный гол. В целом очень открытая игра получилась с обеих сторон.— Обычно мы двигается шаг за шагом, от матча к матчу. Конечно, мы чувствуем особенное внимание и высокие ожидания перед встречей со "Спартаком". Это будет большой матч.