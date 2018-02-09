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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Синицын: совет ЦСКА - в первой игре с "Црвеной Звездой" лучше не пропускать
Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын вспомнил о матчах с "Црвеной Звездой" (3:2, 1:2) в рамках плей-офф Лиги Европы и дал совет ЦСКА. Армейцы сыграют с сербской командой в 1/16 финала турнира.
"По итогам нашего противостояния с "Црвеной Звездой" не буду жаловаться на судейские ошибки и ещё что-то. Но с начала второго тайма соперник дико тянул время, просто сушил и ломал игру – это некрасиво. Ведь ты играешь дома, при своих болельщиках, вы ведёте 2:0 – чего бояться? А они просто начали бить по аутам, за стадион, лишь бы не пропустить.
Футбол – это зрелище для болельщиков. Понятно, что выбор в пользу прагматизма, но возьмите тот же "Оренбург". Команда могла бы чего-то добиваться, но просто упирались сзади и отбивались. Может не всё получаться, но надо пробовать, создавать, а не тупо вот этим заниматься. Тот же "Ростов" если играл от обороны, то действовал целостно, у него была игра. А здесь антифутбол.
ЦСКА должен проходить "Црвену Звезду"? По нашему опыту могу дать один совет: в первой игре лучше не пропускать", - цитирует Синицына "Чемпионат".
"По итогам нашего противостояния с "Црвеной Звездой" не буду жаловаться на судейские ошибки и ещё что-то. Но с начала второго тайма соперник дико тянул время, просто сушил и ломал игру – это некрасиво. Ведь ты играешь дома, при своих болельщиках, вы ведёте 2:0 – чего бояться? А они просто начали бить по аутам, за стадион, лишь бы не пропустить.
Футбол – это зрелище для болельщиков. Понятно, что выбор в пользу прагматизма, но возьмите тот же "Оренбург". Команда могла бы чего-то добиваться, но просто упирались сзади и отбивались. Может не всё получаться, но надо пробовать, создавать, а не тупо вот этим заниматься. Тот же "Ростов" если играл от обороны, то действовал целостно, у него была игра. А здесь антифутбол.
ЦСКА должен проходить "Црвену Звезду"? По нашему опыту могу дать один совет: в первой игре лучше не пропускать", - цитирует Синицына "Чемпионат".
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