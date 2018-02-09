Новости партнеров

Андрей Синицын: совет ЦСКА - в первой игре с "Црвеной Звездой" лучше не пропускать

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын вспомнил о матчах с "Црвеной Звездой" (3:2, 1:2) в рамках плей-офф Лиги Европы и дал совет ЦСКА. Армейцы сыграют с сербской командой в 1/16 финала турнира.

"По итогам нашего противостояния с "Црвеной Звездой" не буду жаловаться на судейские ошибки и ещё что-то. Но с начала второго тайма соперник дико тянул время, просто сушил и ломал игру – это некрасиво. Ведь ты играешь дома, при своих болельщиках, вы ведёте 2:0 – чего бояться? А они просто начали бить по аутам, за стадион, лишь бы не пропустить.

Футбол – это зрелище для болельщиков. Понятно, что выбор в пользу прагматизма, но возьмите тот же "Оренбург". Команда могла бы чего-то добиваться, но просто упирались сзади и отбивались. Может не всё получаться, но надо пробовать, создавать, а не тупо вот этим заниматься. Тот же "Ростов" если играл от обороны, то действовал целостно, у него была игра. А здесь антифутбол.

ЦСКА должен проходить "Црвену Звезду"? По нашему опыту могу дать один совет: в первой игре лучше не пропускать", - цитирует Синицына "Чемпионат".
Теги: Синицын ЦСКА Краснодар
Сегодня, 11:49
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Негоже сравнивать Цска без трансферов и Краснодар живущий приглашением игроков не нужных сильным командам. Этот Краснодар полностью себя изжил, отсюда и будущий уход Гранквиста и вероятная продажа Смолова. Краснодар должен был обоcраться, предпосылок к очередному проходу в Ле было крайне мало.
Цска удачи с братушками, которых будет поддерживать свинарник.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Андрей Синицын: совет ЦСКА - в первой игре с "Црвеной Звездой" лучше не пропускать
Глубокая мысль...
Из разряда таких, что "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".
Или что "Волга впадает в Каспийское море"!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.