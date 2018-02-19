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Бранислав Иванович: "Селтик" удивил меня своей агрессией

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович высказался относительно предстоящего ответного матча с "Селтиком" а 1/16 финала Лиги Европы.

"Соперник был великолепен. "Селтик" удивил меня своей хорошей игрой. Они действовали компактно и агрессивно. Нам придется многое изменить, чтобы быть лучше их.

"Зенит" провел свой первый матч после двухмесячного зимнего перерыва и не смог справиться с темпом и силой "Селтика". Один гол решил игру в Шотландии, но ничего еще не закончилось. Матч пройдет на нашем стадионе, перед нашими болельщиками, поэтому мы будем делать все, чтобы попытаться пройти в 1/8 финала.

Надеюсь получить разрешение от врача принять участие в матче на следующей неделе. Я был разочарован, что не смог выйти на поле", – приводит слова Ивановича "Sportbox" со ссылкой на Scotsman.
Теги: Иванович Зенит Селтик
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Clover (Сегодня, 13:37) #
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"Селтик" удивил меня своей хорошей игрой.

И вот тут очередной косяк редакторов - поверить, что Иванович не знал, что Селтик всегда славился именно агрессивной манерой игры... Сложно. А вот что удивлен тем, что Селтик играл на уровне, при том, что Селтику конкурировать сейчас нескем - рейнджерс пока не оправились после вылета в третий дивизион...
Хотя и это о нем говорит, как о запитере - удивляться, что в плей-офф тебе встетилась команда, что не легла сразу, а играла - сильно! Но очень по-запитерски


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Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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