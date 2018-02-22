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Леандро Паредес: Тотти сказал, что смотрел все матчи "Зенита" в Лиге Европы

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес рассказал о том, как встретился с бывшими партнерами по "Роме" во время подготовки к матчу 1/16 Лиги Европы против "Селтика" в Риме.

– В Риме в это время была моя семья, и это стало большой удачей. А из бывших одноклубников повидался с Перотти и Тотти.

– Как пообщались?

– Отлично! Как всегда, когда встречаются старые друзья, прозвучали вопросы "как дела?", "как семья?". Но ребята, конечно, меня больше расспрашивали. О жизни в России, о Санкт-Петербурге. У меня ведь изменений за последний год действительно больше произошло.

– И что вы рассказали о "Зените", о городе на Неве?

– Что чувствую себя здесь прекрасно, полностью адаптировался и всем доволен. Разве что кроме зимнего холода.

– Вы как-то рассказывали, что Тотти здорово помог вам освоиться в "Роме". Следит ли он теперь за вашими успехами в "Зените"?

– Сказал, что смотрел все наши матчи в этом розыгрыше Лиги Европы. Он, может быть, и за играми "Зенита" в чемпионате России наблюдал бы, но его в Италии не показывают. Кстати, Тотти и другие мои бывшие партнеры по "Роме" пожелали нам победы над "Селтиком" в Петербурге. Можно сказать, тоже настроили на ответный матч.

Матч ТВ
Теги: Паредес Тотти Зенит
Сегодня, 11:47
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№1 Написал: Clover (Сегодня, 13:19) #
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Не жалеет Тотти паредасов... Прикалывается над ними, как хочет, а они, паредасы, верят


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Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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