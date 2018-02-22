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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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13:55
Записка для Вернблума и фанаты "Спартака", болеющие против российской команды. Что было вокруг матча ЦСКА - "Црвена Звезда"
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Андрей Чернышов: мне говорили: "Не ходи туда, там все совсем плохо". Но, блин, это же "Спартак"! (7)
Андрей Чернышов: мне говорили: "Не ходи туда, там все совсем плохо". Но, блин, это же "Спартак"! (7)
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Все VIP-ложи "Екатеринбург-Арены" на матчи группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тысяч
Леандро Паредес: Тотти сказал, что смотрел все матчи "Зенита" в Лиге Европы
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес рассказал о том, как встретился с бывшими партнерами по "Роме" во время подготовки к матчу 1/16 Лиги Европы против "Селтика" в Риме.
– В Риме в это время была моя семья, и это стало большой удачей. А из бывших одноклубников повидался с Перотти и Тотти.
– Как пообщались?
– Отлично! Как всегда, когда встречаются старые друзья, прозвучали вопросы "как дела?", "как семья?". Но ребята, конечно, меня больше расспрашивали. О жизни в России, о Санкт-Петербурге. У меня ведь изменений за последний год действительно больше произошло.
– И что вы рассказали о "Зените", о городе на Неве?
– Что чувствую себя здесь прекрасно, полностью адаптировался и всем доволен. Разве что кроме зимнего холода.
– Вы как-то рассказывали, что Тотти здорово помог вам освоиться в "Роме". Следит ли он теперь за вашими успехами в "Зените"?
– Сказал, что смотрел все наши матчи в этом розыгрыше Лиги Европы. Он, может быть, и за играми "Зенита" в чемпионате России наблюдал бы, но его в Италии не показывают. Кстати, Тотти и другие мои бывшие партнеры по "Роме" пожелали нам победы над "Селтиком" в Петербурге. Можно сказать, тоже настроили на ответный матч.
Матч ТВ
– В Риме в это время была моя семья, и это стало большой удачей. А из бывших одноклубников повидался с Перотти и Тотти.
– Как пообщались?
– Отлично! Как всегда, когда встречаются старые друзья, прозвучали вопросы "как дела?", "как семья?". Но ребята, конечно, меня больше расспрашивали. О жизни в России, о Санкт-Петербурге. У меня ведь изменений за последний год действительно больше произошло.
– И что вы рассказали о "Зените", о городе на Неве?
– Что чувствую себя здесь прекрасно, полностью адаптировался и всем доволен. Разве что кроме зимнего холода.
– Вы как-то рассказывали, что Тотти здорово помог вам освоиться в "Роме". Следит ли он теперь за вашими успехами в "Зените"?
– Сказал, что смотрел все наши матчи в этом розыгрыше Лиги Европы. Он, может быть, и за играми "Зенита" в чемпионате России наблюдал бы, но его в Италии не показывают. Кстати, Тотти и другие мои бывшие партнеры по "Роме" пожелали нам победы над "Селтиком" в Петербурге. Можно сказать, тоже настроили на ответный матч.
Матч ТВ
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