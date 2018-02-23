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Борис Чухлов: "Зениту" в первую очередь надо опасаться самого себя

Экс-футболист "Зенита" Борис Чухлов поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой сине-бело-голубые получили в соперники немецкий "Лейпциг".

"С немцами мы не играли давно. Что ж, значит, поиграем с немцами. Это самобытная команда, которая является новичком еврокубков. Сложно сказать, повезло ли питерцам, все будет зависеть от игры.

"Зениту" в первую очередь надо опасаться самого себя. Учитывая то, как команда играла вчера. Хорошо, что выиграли, но игра меня не впечатлила. Может, это "Лейпцигу" повезло с жеребьевкой?", - цитирует Чухлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Чухлов Зенит РБ Лейпциг
Вчера, 23:07
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№1 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
По его мнению вчера плохо играли ??? Лейпцигу повезло со жребием ??? Борис Владимирович, не нужно брать пример с Колпинского парня ...
Регистрация: 26.04.2008 [жалоба]
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