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"Локомотив" сравнялся с ЦСКА по разгромным поражениям в еврокубках

Гостевое поражение "Локомотива" от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы стало для российских клубов 74-м крупным в еврокубках (включая Кубок Интертото). Железнодорожники оказались разгромлены в девятый раз в истории.

В последний раз они проигрывали с разницей в три гола летом 2014 года – дома кипрскому "Аполлону". По числу крупных неудач красно-зеленые сравнялись с ЦСКА. Однако армейский клуб провел на международной арене на 25 игр больше.

Лидером в этой номинации является "Спартак", позволявший разбить себя 22 раза.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив ЦСКА
Вчера, 21:10
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№45 Написал: pavaskalov (Сегодня, 02:15) #
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Регистрация: 10.03.2018 [жалоба]
№44 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 01:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
[quote=sparwik53]Спартак в еврокубках сыграл 163 матча, ЦСКА 140[/quote]
[quote=SPV]цскал на 100 матчей провел меньше[/quote]

Что же вы такие тупые, свины?
Вы хоть бы читали то, что сами же пишите.
Или вы, в своем свинарнике даже программу арифметики за первый класс средней школы выучить не можете?
И, когда приводите числа, научитесь ссылаться на источник полученной информации.
Ну, тупые...


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№43 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: molot327
Запоми, свин, если есть трофей номер один, значит и есть трофей номер два. И это Кубок УЕФА.

так я и говорю есть трофей номер один в Европе и это ЛЧ,а все остальное второсортные говночашки:Интертото ,УЕФА,Копа,ЛЕ все это звенья одной цепи

Полудурок, ты сравниваешь товарищеский турнир, который устраивается для подготовки с официальным европейским турниром. Сколько вы рейтинга себе и России принесли своей солью?
Знатно у свиней от этой новости пригорело)

Цитата: SPV
цскал на 100 матчей провел меньше, да и в ЛЧ реже играл, но рекорд Какинфеева настолько космический что цифра 22 просто детский сад laughing

А вам есть разница, где обсираться? 8-2 в противостоянии с ДК, 10-3 с Порту. Космические-это 1-18 и 6 поражений, ну и 0-7. По поводу меньше, вам тут привели статистику в среднем, по поводу Игоря, посчитай так же в среднем в сравнении с Селиховым и Ребровым, вряд ли космос получится)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№42 Написал: anonymous (Сегодня, 00:33) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: SPV
цскал на 100 матчей провел меньше, да и в ЛЧ реже играл, но рекорд Какинфеева настолько космический что цифра 22 просто детский сад laughing

ЦСКА кто ипал как Сраптак 7-0? ваш позор после 1-18 и 7-0 ничем не смоешь, свинья
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№41 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:12) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
цскал на 100 матчей провел меньше, да и в ЛЧ реже играл, но рекорд Какинфеева настолько космический что цифра 22 просто детский сад laughing
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№40 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак в еврокубках сыграл 163 матча, ЦСКА 140, Локо 115.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№39 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:35) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: molot327
Запоми, свин, если есть трофей номер один, значит и есть трофей номер два. И это Кубок УЕФА.

так я и говорю есть трофей номер один в Европе и это ЛЧ,а все остальное второсортные говночашки:Интертото ,УЕФА,Копа,ЛЕ все это звенья одной цепи

Ну йоп твою же мать, межсезонный товарищеский турнир сравнить с полноценным еврокубком, может только болельщик поросятни))) ибо даже близко не нюхали его... Сплошные обосратушки


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№38 Написал: Manchester United (Вчера, 23:31) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: molot327
Запоми, свин, если есть трофей номер один, значит и есть трофей номер два. И это Кубок УЕФА.

так я и говорю есть трофей номер один в Европе и это ЛЧ,а все остальное второсортные говночашки:Интертото ,УЕФА,Копа,ЛЕ все это звенья одной цепи
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№37 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:22) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
ибо в Европе только ЛЧ трофей номер один

Запоми, свин, если есть трофей номер один, значит и есть трофей номер два. И это Кубок УЕФА.
А вот ваш кубок соли действительно говночашка.
И только эта говночашка является вашим реальным достижением в Европе! Потому что ничего другого у вас нет!
А есть только "рекорды. Вот эти
шесть поражений в группе, 1:18 в группе, 3:10 по результатам двух матчей одного этапа еврокубка, 0:7 в одном матче еврокубка.
laughing


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№36 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:19) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
сраптак и тут лидер)))


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№35 Написал: Manchester United (Вчера, 23:19) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: molot327
Ничего вы не выиграли в Европе, свинота. А вот ваш кубок соли - действительно говночашка.

теперь читай внимательно как ты ставил вопрос:
Цитата: molot327
Вот когда вы что-то выиграете в Европе, тогда и будете вякать

так что сиди на жердочке и не отсвечивай тут,точно такая же говночашка второсортная которая не имеет ни какой ценности,ибо в Европе только ЛЧ трофей номер один,так что можешь протереть пыли с говночашки,а то она уже мхом покрылась))

Цитата: molot327
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!!!

в ФНЛ))Спартак действующий чемпион страны,а в долгах как в шелках,копите деньги,платите взносы laughing
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№34 Написал: Гастэряну (Вчера, 23:17) #
  • +1
  •  (9)

у поросят одна мантра - "рекорд Игоряна". речь то идет о рекордах команды, здесь пищевику равных нет, в этом сезоне целых два.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№33 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:14) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
так выиграли уже аналогичную никому не нужную говночашку,

Ничего вы не выиграли в Европе, свинота. А вот ваш кубок соли - действительно говночашка. И это МАКСИМУМ на что вы способны в Европе! laughing

Цитата: Manchester United
в сражениях с дублями Пармой


Первый победитель в еврокубке от России - ЦСКА!
А это значит, что
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!!! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№32 Написал: Manchester United (Вчера, 23:07) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Гастэряну
Цитата: kurbath
у нас 6 побед в группе

над Легией и Русенборгом joy

да хоть над кем это не отменяет достижения,вы же кичитесь говночашкой добытой в сражениях с дублями Пармой,ты же пишешь тут про сухарики Игорька из которых больше половины добыты в говночашке с условными Вардарами или новержскими рыбаками,а про антирекорд в количестве 43 банки ты скромно умалчиваешь smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№31 Написал: Гастэряну (Вчера, 23:03) #
  • +3
  •  (11)

Цитата: kurbath
у нас 6 побед в группе

над Легией и Русенборгом joy
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№30 Написал: Manchester United (Вчера, 23:02) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: molot327
наши 0:6 (да еще и в прошлом веке!) не рекорд,

как раз рекорд прошлого века и есть
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№29 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:01) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
А по процентному соотношению ? Все таки Спартак играл на много больше в еврокубках чем лохи с ослами вместе взятых

Ну и что же ты рыло завалил свое поросячье?Тебе на твой очередной дилетантский вопрос ответили и ты привычно слился,клоун... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№28 Написал: Гастэряну (Вчера, 23:00) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: kurbath
рекорд игоряна

35 сухих матча в еврокубках.
у вашей всей свинарни хоть наберется столько?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№27 Написал: Nastroenie Москва (Вчера, 22:58) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
0-7
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№26 Написал: molot327 Москва (Вчера, 22:58) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kurbath
у вас 0-6 от марселя
далеко ушли?
все в принципе ровно

наши 0:6 (да еще и в прошлом веке!) не рекорд,
А ваши 0:7 (буквально несколько недель тому назад!) - рекорд! Вот в этом и разница.
Так что мы от своих 0:6 ушли далеко, а вы со своим рекордом 0:7 стоите РЯДОМ! laughing


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№25 Написал: Manchester United (Вчера, 22:56) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: molot327
Вот когда вы что-то выиграете в Европе, тогда и будете вякать, а пока вы вечные неудачники

так выиграли уже аналогичную никому не нужную говночашку,а вот когда цска дойдет хотя бы до полуфинала в главном турнире Европы,тогда будешь умничать

Цитата: molot327
А в предпоследнем дерби вас дернули 2:1

ты же писал всегда и призывал жить настоящим,ну тогда не забывай что самая крупная победа в дерби у Спартака 6:0 вас нагнули))Как водичка в Березине?
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№24 Написал: kurbath тула (Вчера, 22:51) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
0:7 в одном матче евро

у вас 0-6 от марселя
далеко ушли?
все в принципе ровно
у ишаков рекорд игоряна
у нас 6 побед в группе
так что сиди не чешись кувалда)
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№23 Написал: Гастэряну (Вчера, 22:48) #
  • +2
  •  (12)

Цитата: molot327
Свиньи провели в еврокубках 256 матчей

а еврокубков они сколько завоевали?
рекордов то они дохера наставили, один этот чего стоит
6 ИГР- 6 ПРОСЕРОВ РЕКОРД, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ПОБИТЬ!.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№22 Написал: molot327 Москва (Вчера, 22:46) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
пока в последнем дерби

А в предпоследнем дерби вас дернули 2:1 blush

Цитата: Manchester United
вот когда по количеству сыгранных матчей

Вот когда вы что-то выиграете в Европе, тогда и будете вякать, а пока вы вечные неудачники и "рекордсмены еврокубков от России" - шесть поражений в группе, 1:18 в группе, 3:10 по результатам двух матчей одного этапа еврокубка, 0:7 в одном матче еврокубка.
Свинота - вы в полной (европейской!) заднице!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№21 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 22:37) #
  • 0
  •  (8)

Manchester United,
Сложно что то добавить с такими аргументами ?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№20 Написал: Nastroenie Москва (Вчера, 22:37) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Лидером в этой номинации является "Спартак", позволявший разбить себя 22 раза.

Надо -SHIGA c MARADONA позвать. Эти ребята с опытом обоснуют это проблемами с заднепроходным отверстием и половом члене во рту. Мастера.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№19 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 22:36) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Перефразируя классика: Плывут пароходы - 0-7 спартаку! Летят самолеты 0-7 спартаку! Пройдут пионеры 0-7 спартаку!
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№18 Написал: Manchester United (Вчера, 22:33) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: molot327
А вот на сегодня у вас, свиней, коэффицинет крупных поражений в еврокубках в полтора раза хуже, чем у ЦСКА.
Что и доказывается цифрами!

вот когда по количеству сыгранных матчей сравняетесь со Спартаком тогда и посчитаем,а пока в последнем дерби трешку вам закинули в авоську,а вчера еще лягушата в Березину макнули ослегов smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№17 Написал: molot327 Москва (Вчера, 22:29) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
у вас все впереди

Что у нас впереди, знает только Господь Бог.
А вот на сегодня у вас, свиней, коэффицинет крупных поражений в еврокубках в полтора раза хуже, чем у ЦСКА.
Что и доказывается цифрами! smile


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№16 Написал: Nastroenie Москва (Вчера, 22:28) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
0-7
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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