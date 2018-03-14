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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Пресс-служба "Атлетико": проблема с паспортом нашего директора решена
Директор департамента по связям с общественностью "Атлетико" Хуан Хосе Анаут сообщил, что паспортная проблема, с которой столкнулся исполнительный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль Марин, решена.
Напомним, вчера представитель руководства "матрасников" при прохождении паспортного контроля в московском аэропорту "Шереметьево" не смог найти свой паспорт. По информации издания Marca, из-за этого Хиль Марину пришлось провести ночь в отеле в транзитной зоне аэропорта. В пресс-службе "Атлетико" не стали отвечать на вопрос об отеле, а также был ли забыт или утерян паспорт в Испании, ограничившись сообщением о разрешении ситуации.
"Проблема с паспортом нашего исполнительного директора решена. Все в порядке", - цитирует Анаута "Спорт-Экспресс".
Напомним, вчера представитель руководства "матрасников" при прохождении паспортного контроля в московском аэропорту "Шереметьево" не смог найти свой паспорт. По информации издания Marca, из-за этого Хиль Марину пришлось провести ночь в отеле в транзитной зоне аэропорта. В пресс-службе "Атлетико" не стали отвечать на вопрос об отеле, а также был ли забыт или утерян паспорт в Испании, ограничившись сообщением о разрешении ситуации.
"Проблема с паспортом нашего исполнительного директора решена. Все в порядке", - цитирует Анаута "Спорт-Экспресс".
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