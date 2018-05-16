Слёзы Пайета и танцы Гризманна: «Атлетико» выиграл Лигу Европы

Гризманн утешает Пайета

Празднования мадридцев

«Атлетико» в финале Лиги Европы разгромил «Марсель» и в третий раз выиграл почётный трофей. Французский финал для марсельцев сложился неудачно: на фоне травм ведущих игроков «ОМ» ничего не смог противопоставить более мастеровитому сопернику.– о финале Лиги Европы.В финале Лиги Европы в Лионе болельщики ждали свой «Олимпик», но в итоге получили одноклубников из Марселя. Для «ОМ» финал имел огромное значение, ведь раньше марсельцы ещё никогда не выигрывали этот трофей, хотя дважды и близко подбирались к победе. «Марсель» два раза пробивался в финал Кубка УЕФА, предшественника Лиги Европы, но так и не выигрывал его.Одна из самых титулованных команд Франции явно задолжала своим болельщикам. После прихода арабских денег в Лигу 1 на первый план вышел ненавистный марсельцам «ПСЖ». В последний раз «ОМ» становился чемпионом Франции ещё в сезоне 2009/2010, а трофеи не выигрывал с 2012 года. Тем не менее, у марсельцев всегда были поводы для гордости, ведь они в отличие от парижан становились победителями Кубка европейских чемпионов. А в случае победы над «Атлетико» «ОМ» ещё и повторил бы результат «ПСЖ», выигравшего Кубок УЕФА в 1996 году. К тому же, победа в Лиге Европы ещё и открывала бы марсельцам путь в Лигу чемпионов. Сезон во Франции ещё не завершён, но всё идёт к тому, что «ОМ» останется за пределами первой тройки и вместе с тем не получит путёвку в главный еврокубковый турнир.В отличие от «Марселя» «Атлетико» уже мог сполна насытиться еврокубковыми успехами. Мадридцы в XXI веке дважды становились победителями Лиги Европы, а одна из побед пришлась уже на эпоху Диего Симеоне. Правда, после этого «матрасники» проиграли два финала Лиги чемпионов, поэтому вряд ли сам аргетинец мог быть удовлетворён своим послужным списком. Мадридцы в нынешнем сезоне дежурно пробились в Лигу чемпионов, став в чемпионате Испании вторыми. Но, конечно, сезон было бы куда приятнее завершить с трофеем. К тому же, Симеоне было важно ещё и преврать серию поражений в еврокубковых финалов. Поражение в третий раз подряд явно не входило в планы босса «Атлетико».Громкий переход Пайета из «Вест Хэма» в «Марсель» был одним из важнейших сюжетов АПЛ. Француз покидал лондонский клуб, в котором превратился в лидера. В Марселе Пайет хотел бороться за титулы, но в эпоху «ПСЖ», скупающего звёзд, не думая о тратах, бороться с парижанами оказалось невозможно. Зато довольно неожиданно Пайет получил шанс выиграть кубок Лиги Европы.К финалу капитан «ОМ» готовился с травмой, но в итоге сумел выйти на поле. Правда, француз не смог дотянуть даже до перерыва, попросив замену уже по истечении первого получаса игры. Ещё до того, как Пайет сквозь слёзы отправился на скамейку, он создал супер-момент для своей команды. Уже в самом дебюте Жермен не реализовал выход один на один, который для него организовал капитан.В матче против еврокубкового «убийцы» «Атлетико» такая расточительность фатальна. Именно это доказали в Лионе Антуан Гризманн и его партнёры по команде. В середине первого тайма мадридцы воспользовались ошибкой Ангисса, не сумевшего укротить мяч после передачи Манданда. Далее Гризманн вышел один на один с голкипером «ОМ» и не оставил шансов сопернику.Французы не собирались сдаваться, но после травмы Пайета их словно лишили веры в собственные силы. Запал игроков «ОМ» быстро иссяк, а после перерыва Гризманн оформил дубль, окончательно нейтрализовав соперника. Французский форвард вновь вышел один на один и мастерски перебросил Манданда.Хоть у марсельцев и было ещё более получаса на то, чтобы вернуться в игру, но французы толком ничего не смогли придумать в атаке. Удивило и решение наставника «ОМ» Руди Гарсии заменить Лукаса Окампоса, едва ли не самого острого игрока в составе. Сам Окампос, присев на скамейку, ошарашенно смотрел на поле, не понимая, почему остался не у дел.Несмотря на абсолютно посредственную и невзрачную игру «Марсель» мог вернуться в этот матч. Уже во время последней десятминутки Митроглу исхитрился выиграть верховую дуэль у Година и пробил в ворота, но мяч на себя приняла штанга «Атлетико». А уже на последних минутах точку в матче поставил Габи, пробивший в самый угол ворот соперника.В концовке тренерский штаб «Атлетико» отправил на скамейку запасных Гризманна, который в детстве болел за «Марсель». Француза заменил Фернандо Торрес, покидающий мадридский клуб по окончании сезона. Красивая история с хэппи-эндом удалась, Торрес завоевал очередной трофей перед прощанием с родным клубом. Для «Марселя» Лига Европы так и осталась синонимом неудачи. «ОМ» проиграл свой третий финал, вновь не сумев забить. Общий счёт в трёх финалах – 0:8.Гризманн, 23, 50, Габи, 89Манданда, Сарр, Рами, Густаву, Амави, Ангисса, Сансон, Товен, Пайе, (Лопес, 31), Окампос, (Нжие, 57), Жермен., (Митроглу, 77).Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандез, Габи, Сауль, Корреа, (Парти, 88), Коке, Гризманн, (Торрес, 90+1), Коста.Врсалько, 24, Амави, 38, Густаво, 77, Нжие, 80, Эрнандес, 80