"Атлетико" повторил рекордное достижение "Севильи" по числу побед в ЛЕ

"Атлетико" стал победителем Лиги Европы. В финале испанская команда обыграла французский "Марсель" со счетом 3:0."Атлетико" завоевал третий трофей европейского первенства и смог повторила рекорд «Севильи» по числу побед на турнире."Севилья" становилась чемпионом в 2014, 2015, 2016 годах. "Атлетико" побеждал в 2010, 2012 годах.