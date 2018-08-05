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Саломон Рондон близок к переходу в "Ньюкасл"

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон близок к переходу в "Ньюкасл".

По информации ВВС, экс-форвард санкт-петербургского "Зенита" может перейти в новую команду уже на этой неделе.

В прошлом сезоне Рондон забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Рондон Вест Бромвич Ньюкасл Трансферы
Сегодня, 10:01
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№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Рассматривали Джорджевича,логично..
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
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