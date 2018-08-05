Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон близок к переходу в "Ньюкасл".По информации ВВС, экс-форвард санкт-петербургского "Зенита" может перейти в новую команду уже на этой неделе.В прошлом сезоне Рондон забил семь мячей и отдал три результативные передачи.