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Борис Чухлов: в 2008 году у "Зенита" уже были проблемы с белорусским БАТЭ

Экс-игрок "Зенита" Борис Чухлов предостерег "сине-бело-голубых" от расслабленности в матче против минского "Динамо" в Лиге Европы, вспомнив о том, что в 2008 году петербуржцы испытали проблемы во встречах Лиги чемпионов с БАТЭ.

"Не хочется зарекаться по поводу матча с минским "Динамо". В 2008 году у "Зенита" уже были проблемы с белорусским БАТЭ (в Лиге чемпионов). Были команды с Кипра, игру которых до этого никто не видел, а они доставляли неприятности. О португальском "Насьонале" и вовсе услышали в Европе только благодаря тому, что он в свое время прошел "Зенит" (в отборочном раунде Лиги Европы). Надежда на то, что в команде новый тренер (Сергей Семак), футболисты должны доказывать ему свое право выходить в составе. Хочется красивой, зрелой игры и уверенной победы", - цитирует Чухлова "Р-Спорт".
Теги: Чухлов Зенит БАТЭ Динамо Минск
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