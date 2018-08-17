Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Семак: нас задели слова Лукашенко о том, что мы в Минске ползали на четвереньках

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над минским "Динамо" (8:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Матч получился тяжелым, но мы верили до последнего. Ребята верили в то, что это возможно. Возможно только тогда, когда ты веришь в это.

Конечно, всю команду задели слова о том, что в Минске команда ползала на четвереньках. Конечно, это оказалось для нас дополнительным стимулом. Спасибо большое. Это всегда по-хорошему раззадоривает", - сказал Семак во флеш-интервью Матч ТВ".
Теги: Семак Зенит Динамо Минск
Сегодня, 00:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:38) #
  • +4
  •  (4)

ТАким нехитрым образом опытный Лукашенко добился скидки на газ))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: vladimir-78 Псков (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лука последние года,да побольшому счету всегда,...без мата не скажешь,а братух обижаь неохота .
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.