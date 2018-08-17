Сергей Семак: нас задели слова Лукашенко о том, что мы в Минске ползали на четвереньках

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над минским "Динамо" (8:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко."Матч получился тяжелым, но мы верили до последнего. Ребята верили в то, что это возможно. Возможно только тогда, когда ты веришь в это.Конечно, всю команду задели слова о том, что в Минске команда ползала на четвереньках. Конечно, это оказалось для нас дополнительным стимулом. Спасибо большое. Это всегда по-хорошему раззадоривает", - сказал Семак во флеш-интервью Матч ТВ".