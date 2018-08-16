Владислав Радимов: после 0:4 вы радостно распрощались с "Зенитом"? А 8:1 не хотите? Это ж Питер, детки!

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов поздравил команду с победой над минским "Динамо" (8:1)."Вы не пустили болельщиков на трибуны? Ха-ха, они встали на теплоходах под стены "Петровского". С кричалками, барабанами и флагами! Это Питер, и только Питер, детки! Было 4:0, и вы радостно распрощались с "Зенитом" в еврокубковый сезон? А 8:1 не хотите? Это ж Питер!Забыли, что ли: пока не идут титры – кино не закончилось! Верьте в "Зенит", и будет вам счастье! Сэма и всю команду – с победой! Уважение и гордость!P.S. Обращайтесь за прогнозами к ясновидящему Радимову!" – написал Радимов.