Владислав Радимов: после 0:4 вы радостно распрощались с "Зенитом"? А 8:1 не хотите? Это ж Питер, детки!

Вы не пустили болельщиков на трибуны? Ха-ха, они встали на теплоходах под стены Петровского. С кричалками, барабанами и флагами! Это Питер, и только Питер, детки!-))) Было 4:0, и вы радостно распрощались с Зенитом в Еврокубковый сезон? А 8:1 не хотите? Это ж Питер!)) Забыли, что ли: пока не идут титры – кино не закончилось! -)) Верьте в Зенит – и будет вам счастье! Сэма и всю команду - с победой! ?? Уважение и гордость! P.S.обращайтесь за прогнозами к ясновидящему Радимову!?#зенитдинамоминск #победа #восемьодин #зенитнавсегда #этопитердетка

A post shared by Влад Радимов (@radimov02) on Aug 16, 2018 at 1:03pm PDT