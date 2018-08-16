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Владислав Радимов: после 0:4 вы радостно распрощались с "Зенитом"? А 8:1 не хотите? Это ж Питер, детки!

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов поздравил команду с победой над минским "Динамо" (8:1).

"Вы не пустили болельщиков на трибуны? Ха-ха, они встали на теплоходах под стены "Петровского". С кричалками, барабанами и флагами! Это Питер, и только Питер, детки! Было 4:0, и вы радостно распрощались с "Зенитом" в еврокубковый сезон? А 8:1 не хотите? Это ж Питер!

Забыли, что ли: пока не идут титры – кино не закончилось! Верьте в "Зенит", и будет вам счастье! Сэма и всю команду – с победой! Уважение и гордость!

P.S. Обращайтесь за прогнозами к ясновидящему Радимову!" – написал Радимов.

Вы не пустили болельщиков на трибуны? Ха-ха, они встали на теплоходах под стены Петровского. С кричалками, барабанами и флагами! Это Питер, и только Питер, детки!-))) Было 4:0, и вы радостно распрощались с Зенитом в Еврокубковый сезон? А 8:1 не хотите? Это ж Питер!)) Забыли, что ли: пока не идут титры – кино не закончилось! -)) Верьте в Зенит – и будет вам счастье! Сэма и всю команду - с победой! ?? Уважение и гордость! P.S.обращайтесь за прогнозами к ясновидящему Радимову!?#зенитдинамоминск #победа #восемьодин #зенитнавсегда #этопитердетка

A post shared by Влад Радимов (@radimov02) on

Теги: Радимов Зенит Динамо Минск
Сегодня, 01:32
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№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лолирую, вы едва едва рубин обиграли, а тут победе над бульбашами радуетесь.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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