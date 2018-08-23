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На матче "Зенит" - "Мольде" ожидается до 45 тысяч болельщиков

«Зенит» опубликовал информацию об ожидаемой посещаемости игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Мольде».

Петербургский клуб сыграет в лазурной форме, вратарь — в зеленом; гости — в белой форме, вратарь — в желтом.

На матче ожидается до 45 тысяч зрителей, билеты остаются в продаже на сайте «Зенита».

Планируется, что во время проведения игры крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет открыта. Ворота откроются для болельщиков за два часа до стартового свистка — в 17:00.

В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер» с комментариями Геннадия Орлова и Павла Богданова.
Теги: Зенит Мольде
Сегодня, 14:41
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:26) #
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"Мольде" получит по морде! ))
Хотя не нужно,конечно, забывать, что этот клуб когда-то, в сезоне 1999-2000 гг. выбил из Лиги чемпионов ЦСКА... Те тоже думали, что с легкостью настучат норвежцам по морде, а оказалось все не так просто с викингами (2:0, 0:4)...
Молде - городок маленький (ок. 30 тыс.) да удаленький...
Главное, чтобы после юбилея Артем Сергеевич ( уже так) был в форме и хорошо выспался - он тогда нужное сделает...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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