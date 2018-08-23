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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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На матче "Зенит" - "Мольде" ожидается до 45 тысяч болельщиков
«Зенит» опубликовал информацию об ожидаемой посещаемости игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Мольде».
Петербургский клуб сыграет в лазурной форме, вратарь — в зеленом; гости — в белой форме, вратарь — в желтом.
На матче ожидается до 45 тысяч зрителей, билеты остаются в продаже на сайте «Зенита».
Планируется, что во время проведения игры крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет открыта. Ворота откроются для болельщиков за два часа до стартового свистка — в 17:00.
В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер» с комментариями Геннадия Орлова и Павла Богданова.
Петербургский клуб сыграет в лазурной форме, вратарь — в зеленом; гости — в белой форме, вратарь — в желтом.
На матче ожидается до 45 тысяч зрителей, билеты остаются в продаже на сайте «Зенита».
Планируется, что во время проведения игры крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет открыта. Ворота откроются для болельщиков за два часа до стартового свистка — в 17:00.
В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер» с комментариями Геннадия Орлова и Павла Богданова.
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