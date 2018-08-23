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Михаил Шац: "Зенит" - команда, которая строится на наших глазах

Телеведущий, шоумен, юморист Михаил Шац, являющийся болельщиком "Зенита", поделился эмоциями от победы питерской команды над "Мольде" в 1-м матче раунда плей-офф Лиги Европы — 3:1.

"Что можно сказать по игре? Слава богу, что все в итоге так получилось. "Зенит" только-только нащупывает командную игру, в схеме произошла такая серьезная пробоина из-за травмы Нобоа.

Я боюсь, что сейчас Семаку приходится в срочном порядке сходу наигрывать другую модель. Я думаю, с этим связано многое, в том числе и сегодняшняя проблема. Я также думаю, что подобные проблемы ожидают "Зенит" и в будущем, потому что команда еще сырая, она строится на наших глазах", - цитирует Шаца Sport24.
Теги: Шац Зенит
Сегодня, 22:42
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№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:49) #
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ага.... пока с говном играете..... жиркова с дзюбой на перспективу, у нас ток в 30 раскрываются..... да и семак тренер из фильма, ТРЕНЕР.... такой же мягкотелый, помойму дзюба больше тренер чем семак!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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