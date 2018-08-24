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Победа молдован над азербайджанцами, поражение "Астаны" на Кипре и другие результате клубов с постсоветского пространства в ЛЕ

Предлагаем вашему вниманию результаты встреч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы для клубов с постсоветского пространства.

Луганская "Заря" в Запорожье сумела отстоять нулевую ничью с "РБ Лейпциг", хотя почти весь матч играла в меньшинстве.

Лига Европы

Плей-офф

"Заря" Л – "РБ Лейпциг" 0:0

Удаления: Леднев, 17


Грузинское "Торпедо" уступило дома опытному оппоненту из Болгарии. Нет, забил не тот самый Вандерсон из "Краснодара" и "Динамо".

Лига Европы

Плей-офф

"Торпедо" Кт – "Лудогорец" 0:1

Гол: Вандерсон, 45+2


В молдавско-азербайджанском противостоянии минимальный задел сделали хозяева.

Лига Европы

Плей-офф

"Шериф" – "Карабах" 1:0

Гол: Капич, 9


Литовская "Судува", прошедшая бывшую команду Александра Гришина юрмальский "Спартак", сделала то, чего не смогла сделать "Уфа" - не проиграла шотландскому гранду. Правда, дома.

Лига Европы

Плей-офф

"Судува" – "Селтик" 1:1

Голы: Вербицкас, 13 - Нтшан, 3


Клуб из столицы Казахстана будет вынужден отыгрываться после поражения на Кипре.

Лига Европы

Плей-офф

АПОЭЛ – "Астана" 1:0

Гол:Кажу, 79
Теги: Астана Заря Карабах Шериф
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