Победа молдован над азербайджанцами, поражение "Астаны" на Кипре и другие результате клубов с постсоветского пространства в ЛЕ

Лига Европы



Плей-офф



"Заря" Л – "РБ Лейпциг" 0:0



Удаления: Леднев, 17

Лига Европы



Плей-офф



"Торпедо" Кт – "Лудогорец" 0:1



Гол: Вандерсон, 45+2

Лига Европы



Плей-офф



"Шериф" – "Карабах" 1:0



Гол: Капич, 9

Лига Европы



Плей-офф



"Судува" – "Селтик" 1:1



Голы: Вербицкас, 13 - Нтшан, 3

Лига Европы



Плей-офф



АПОЭЛ – "Астана" 1:0



Гол:Кажу, 79

Предлагаем вашему вниманию результаты встреч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы для клубов с постсоветского пространства.Луганская "Заря" в Запорожье сумела отстоять нулевую ничью с "РБ Лейпциг", хотя почти весь матч играла в меньшинстве.Грузинское "Торпедо" уступило дома опытному оппоненту из Болгарии. Нет, забил не тот самый Вандерсон из "Краснодара" и "Динамо".В молдавско-азербайджанском противостоянии минимальный задел сделали хозяева.Литовская "Судува", прошедшая бывшую команду Александра Гришина юрмальский "Спартак", сделала то, чего не смогла сделать "Уфа" - не проиграла шотландскому гранду. Правда, дома.Клуб из столицы Казахстана будет вынужден отыгрываться после поражения на Кипре.