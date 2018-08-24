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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Веденеев: вряд ли дождёмся от "Зенита" комбинационной игры с таким набором исполнителей
Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» — «Мольде» (3:1) разобрал чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев.
— Мне «Мольде» понравилось намного больше, чем минское «Динамо». Будь их центральные защитники мастеровитее, норвежцы не пропустили бы три гола. Команда действует хладнокровно, очень хорошо организованна. Полтора тайма они разбивали прессинг очень легко. В концовке скандинавам следовало действовать проще, но они продолжали играть в мелкий и средний пас, что привело к потерям мяча и пропущенным голам.
— Низкая скорость игры «Зенита» в первом тайме обусловлена отсутствием Нобоа и Паредеса?
— Не думаю, что Нобоа и Паредес такие уж быстрые игроки. Просто «Зенит» играет в такой футбол — в команде нет игроков, которые быстро обращаются с мячом. К тому же 8-9 игроков соперника сразу же отошли к своей штрафной, и в такой ситуации быстро играть не так просто. Тем не менее, моменты в первые 15 минут были. Норвежцы пытались сбивать темп, но это плохо получалось.
— Почему активность «Зенита» спала после 15 минут?
— Норвежцам удалось за счет хорошего контроля мяча перевести игру в середину поля, и в следующие 40-50 минут шла равная игра.
— Ситуацию изменил выход на поле Ерохина и Заболотного?
— Начался навал, и «Зенит» смог вернуть преимущество. Команда вернулась к стилю, который принес успех в матче с минчанами. Не стали придумывать комбинаций, а принялись лупить на Дзюбу и Заболотного.
— Огорчает, что на данном этапе успех приносит лишь тактика навала и забросов?
— Дело в том, что вряд ли что-то будет по-другому. Вряд ли кто-то дождется комбинационной игры. Этот подбор исполнителей не позволяет играть в комбинационный футбол на высоких скоростях и на высоком уровне, сохраняя при этом дисциплину в обороне. Нужны более мастеровитые игроки. Для того, чтобы идти к высоким результатам, нужны приобретения. Постоянное комплектование — это непреложное условие для достижения высоких результатов. Но в арсенале любой команды должен быть переход с розыгрышей на упрощенную игру. К тому же от «Зенита» ждут игры, когда придется обороняться большую часть времени. Мы не знаем, как команда будет обороняться при схеме 9+1. А такие соперники будут.
— Удивил выход Анюкова в старте на неродном левом фланге?
— Нет. Может, Набиуллину дали отдохнуть? Раз Анюкова вернули в команду из «Зенита»-2, то ему надо давать играть. Конечно, как показала игра, Анюкову сложно подать в штрафную левой ногой. И если в обороне он играет хорошо, то в атаке от него практически нет никакой пользы.
— Семак выдвигает Эрнани выше. Задумка оправдывает себя, или бразильцу стоит играть глубже, как прежде?
— Думаю, что Семак в силу своей неопытности все еще надеется, что Эрнани сыграет так, как ему кажется, он должен сыграть. И дело не в позиции, дело в том, что бразилец пока не хватает мастерства. Кроме габаритов, наверняка, у него есть хорошие качества, но мы их пока не знаем. Семак ждет от него более высокого КПД. Он специфический футболист, быстро обращаться с мячом не может. Но мне кажется, что Семак не ждет от него участия в розыгрыше, а ждет игры в завершающей стадии атаки, когда нужен второй игрок рядом с Дзюбой при подачах, для того, чтобы сражаться в штрафной. Но Эрнани туда не идет, видимо, не способен на такие действия.
— «Мольде» — домашняя команда, много забивают на своем стадионе. Ожидаете, что в ответной игре они пустятся в открытый футбол или следует ожидать нечто похожее на игру в Петербурге?
— Сложно сказать, ведь, скорее всего, их игра зависит от зрителей. Они действуют со знанием своего дела, разумно на каждом участке поля. Пытаются грамотно контролировать мяч, организовывать контратаки. Но им не хватает куража. Как-то слишком академично играют. Для успешных атак им нужно поймать кураж. И у них очень слабые центральные защитники, действовали очень неуверенно.
— Какие опасение перед ответной игрой?
— Что норвежцы забьют быстрый гол. Придется непросто, если они пойдут вперед большими силами и поймают кураж. И у «Зенита» нет быстрых форвардов, чтобы убежать в контратаку. К тому же, предстоит еще игра в чемпионате. Все может произойти, игроки не железные, — приводит слова Веденеева «Спорт День За Днём»
— Мне «Мольде» понравилось намного больше, чем минское «Динамо». Будь их центральные защитники мастеровитее, норвежцы не пропустили бы три гола. Команда действует хладнокровно, очень хорошо организованна. Полтора тайма они разбивали прессинг очень легко. В концовке скандинавам следовало действовать проще, но они продолжали играть в мелкий и средний пас, что привело к потерям мяча и пропущенным голам.
— Низкая скорость игры «Зенита» в первом тайме обусловлена отсутствием Нобоа и Паредеса?
— Не думаю, что Нобоа и Паредес такие уж быстрые игроки. Просто «Зенит» играет в такой футбол — в команде нет игроков, которые быстро обращаются с мячом. К тому же 8-9 игроков соперника сразу же отошли к своей штрафной, и в такой ситуации быстро играть не так просто. Тем не менее, моменты в первые 15 минут были. Норвежцы пытались сбивать темп, но это плохо получалось.
— Почему активность «Зенита» спала после 15 минут?
— Норвежцам удалось за счет хорошего контроля мяча перевести игру в середину поля, и в следующие 40-50 минут шла равная игра.
— Ситуацию изменил выход на поле Ерохина и Заболотного?
— Начался навал, и «Зенит» смог вернуть преимущество. Команда вернулась к стилю, который принес успех в матче с минчанами. Не стали придумывать комбинаций, а принялись лупить на Дзюбу и Заболотного.
— Огорчает, что на данном этапе успех приносит лишь тактика навала и забросов?
— Дело в том, что вряд ли что-то будет по-другому. Вряд ли кто-то дождется комбинационной игры. Этот подбор исполнителей не позволяет играть в комбинационный футбол на высоких скоростях и на высоком уровне, сохраняя при этом дисциплину в обороне. Нужны более мастеровитые игроки. Для того, чтобы идти к высоким результатам, нужны приобретения. Постоянное комплектование — это непреложное условие для достижения высоких результатов. Но в арсенале любой команды должен быть переход с розыгрышей на упрощенную игру. К тому же от «Зенита» ждут игры, когда придется обороняться большую часть времени. Мы не знаем, как команда будет обороняться при схеме 9+1. А такие соперники будут.
— Удивил выход Анюкова в старте на неродном левом фланге?
— Нет. Может, Набиуллину дали отдохнуть? Раз Анюкова вернули в команду из «Зенита»-2, то ему надо давать играть. Конечно, как показала игра, Анюкову сложно подать в штрафную левой ногой. И если в обороне он играет хорошо, то в атаке от него практически нет никакой пользы.
— Семак выдвигает Эрнани выше. Задумка оправдывает себя, или бразильцу стоит играть глубже, как прежде?
— Думаю, что Семак в силу своей неопытности все еще надеется, что Эрнани сыграет так, как ему кажется, он должен сыграть. И дело не в позиции, дело в том, что бразилец пока не хватает мастерства. Кроме габаритов, наверняка, у него есть хорошие качества, но мы их пока не знаем. Семак ждет от него более высокого КПД. Он специфический футболист, быстро обращаться с мячом не может. Но мне кажется, что Семак не ждет от него участия в розыгрыше, а ждет игры в завершающей стадии атаки, когда нужен второй игрок рядом с Дзюбой при подачах, для того, чтобы сражаться в штрафной. Но Эрнани туда не идет, видимо, не способен на такие действия.
— «Мольде» — домашняя команда, много забивают на своем стадионе. Ожидаете, что в ответной игре они пустятся в открытый футбол или следует ожидать нечто похожее на игру в Петербурге?
— Сложно сказать, ведь, скорее всего, их игра зависит от зрителей. Они действуют со знанием своего дела, разумно на каждом участке поля. Пытаются грамотно контролировать мяч, организовывать контратаки. Но им не хватает куража. Как-то слишком академично играют. Для успешных атак им нужно поймать кураж. И у них очень слабые центральные защитники, действовали очень неуверенно.
— Какие опасение перед ответной игрой?
— Что норвежцы забьют быстрый гол. Придется непросто, если они пойдут вперед большими силами и поймают кураж. И у «Зенита» нет быстрых форвардов, чтобы убежать в контратаку. К тому же, предстоит еще игра в чемпионате. Все может произойти, игроки не железные, — приводит слова Веденеева «Спорт День За Днём»
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