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"Лион" проведёт матч без зрителей из-за поведения фанатов на игре с ЦСКА

УЕФА наказал «Лион» проведением одного домашнего еврокубкового матча без зрителей и еще одного – условно, сообщает Sports.ru со ссылкой на L'Equipe.

Поводом стало поведение болельщиков французского клуба во время ответного матча 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги Европы с ЦСКА (2:3).

Фанатам «Лиона» вменялись такие нарушения, как бросание предметов, использование пиротехники, беспорядки, расистское поведение и заблокированные проходы.

«Лион» намерен обжаловать решение УЕФА и, если понадобится, в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Теги: Лион ЦСКА
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