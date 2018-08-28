Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

На матче "Мольде" - "Зенит" будет работать испанская бригада арбитров

УЕФА объявил о назначении испанской судейской бригады в во главе с Карлосом дель Серро на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором сыграют норвежский "Мольде" и российский "Зенит".

Его помощниками в этой встрече будут Роберто Алонсо, Абраам Альварес и Хуан Мартинес.
Теги: Зенит Мольде
Сегодня, 12:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Надо держать ухо в остро в начале матча. Испанцы склонны ставить левые пенали....

Это правда.
Не понял только, во что надо держать ухо)

Т9 банкует ? )


--------------------
Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:16) #
  • +2
  •  (8)

Сибирячок,
Нет так жестко, как Спартак был бит ПАОКом.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Надо держать ухо в остро в начале матча. Испанцы склонны ставить левые пенали....


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:53) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Зинаида будет бита. Жестоко бита.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 12:38) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Aleksandr Aleksandr
Думаю Зенит не будет напрягаться и сыграет на ничью!

Думаю, Зенит не напрягаясь выиграет)
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 12:37) #
  • -1
  •  (3)
online

Думаю Зенит не будет напрягаться и сыграет на ничью!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.