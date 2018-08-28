На матче "Мольде" - "Зенит" будет работать испанская бригада арбитров

УЕФА объявил о назначении испанской судейской бригады в во главе с Карлосом дель Серро на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором сыграют норвежский "Мольде" и российский "Зенит".Его помощниками в этой встрече будут Роберто Алонсо, Абраам Альварес и Хуан Мартинес.