"Астана" добывает путевку в Лигу Европы в серии пенальти

"Астана" обыграла по пенальти АПОЭЛ со счетом 2:1 и вышла в Лигу Европы.Лига ЕвропыПлей-оффМатч 1 - 0:1Энрике, 16"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Маевский (Логвиненко, 120+2), Томасов, Кляйнхайслер (Бейсебеков, 99), Мужиков (Оливейра, 53), Кабананга, Энрике"АПОЭЛ": Ватерман, Кажу, Карлау, Вурос (Гентсоглу, 120+1), Нсуэ, Мораиш, Захид (Де Винченти, 65), Лукас, Шаллаи, Гооханнеяд (Деллаторе, 94), Аль-Тамари (Ефрем, 84)Предупреждения: Мужиков, 13, Карлао, 16, Шаллаи, 19, Оливейра, 58, Шомко, 74, Анчич, 98, Энрике, 108