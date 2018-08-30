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"Астана" добывает путевку в Лигу Европы в серии пенальти

"Астана" обыграла по пенальти АПОЭЛ со счетом 2:1 и вышла в Лигу Европы.

Лига Европы

Плей-офф

Матч 1 - 0:1

"Астана" – "АПОЭЛ" 1:0 (2:1 пен)

Гол: Энрике, 16

"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Маевский (Логвиненко, 120+2), Томасов, Кляйнхайслер (Бейсебеков, 99), Мужиков (Оливейра, 53), Кабананга, Энрике

"АПОЭЛ": Ватерман, Кажу, Карлау, Вурос (Гентсоглу, 120+1), Нсуэ, Мораиш, Захид (Де Винченти, 65), Лукас, Шаллаи, Гооханнеяд (Деллаторе, 94), Аль-Тамари (Ефрем, 84)

Предупреждения: Мужиков, 13, Карлао, 16, Шаллаи, 19, Оливейра, 58, Шомко, 74, Анчич, 98, Энрике, 108
Теги: Астана АПОЭЛ
Сегодня, 19:49
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(1)
№2 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 20:14) #
  • -1
  •  (1)

Пенальти все мимо били или киперы феерили?


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы казахи!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
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