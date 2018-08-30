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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ровная группа "Локомотива", ЦСКА против "Реала" и "Ромы", Модрич - лучший. Итоги жеребьёвки ЛЧ (52)
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"Астана" добывает путевку в Лигу Европы в серии пенальти
"Астана" обыграла по пенальти АПОЭЛ со счетом 2:1 и вышла в Лигу Европы.
Лига Европы
Плей-офф
Матч 1 - 0:1
"Астана" – "АПОЭЛ" 1:0 (2:1 пен)
Гол: Энрике, 16
"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Маевский (Логвиненко, 120+2), Томасов, Кляйнхайслер (Бейсебеков, 99), Мужиков (Оливейра, 53), Кабананга, Энрике
"АПОЭЛ": Ватерман, Кажу, Карлау, Вурос (Гентсоглу, 120+1), Нсуэ, Мораиш, Захид (Де Винченти, 65), Лукас, Шаллаи, Гооханнеяд (Деллаторе, 94), Аль-Тамари (Ефрем, 84)
Предупреждения: Мужиков, 13, Карлао, 16, Шаллаи, 19, Оливейра, 58, Шомко, 74, Анчич, 98, Энрике, 108
Лига Европы
Плей-офф
Матч 1 - 0:1
"Астана" – "АПОЭЛ" 1:0 (2:1 пен)
Гол: Энрике, 16
"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Маевский (Логвиненко, 120+2), Томасов, Кляйнхайслер (Бейсебеков, 99), Мужиков (Оливейра, 53), Кабананга, Энрике
"АПОЭЛ": Ватерман, Кажу, Карлау, Вурос (Гентсоглу, 120+1), Нсуэ, Мораиш, Захид (Де Винченти, 65), Лукас, Шаллаи, Гооханнеяд (Деллаторе, 94), Аль-Тамари (Ефрем, 84)
Предупреждения: Мужиков, 13, Карлао, 16, Шаллаи, 19, Оливейра, 58, Шомко, 74, Анчич, 98, Энрике, 108
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