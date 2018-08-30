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Сергей Семак: на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (1:2). Петербургский клуб прошел в групповой этап этого турнира по сумме двух встреч - 4:3.

"Я думаю, все ожидали тяжелого матча, и игра держала в напряжении до последних минут. К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут, мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. Ребята молодцы, но качество игры... Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии.

Конечно, больше расстроился из-за игры собственной команды, а игроки "Мольде" сегодня были молодцами, старались до последней минуты. После первого мяча игра поменяла свой рисунок, у них и в первом тайме было немало возможностей. А когда забили второй, то почувствовали, что ситуацию можно исправить, и нам пришлось достаточно сложно. Но выдержали", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
Теги: Семак Зенит Мольде
Сегодня, 22:28
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(5)
№17 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:40) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Наши команды все посредственные. Не готовы играть по два матча в неделю хоть убей. Но при этом все рвутся играть в кубках. Зачем?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№16 Написал: employee С.-Петербург (Сегодня, 23:39) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что за успокоенность зенитовцев во втором тайме? Захотели сэкономить силы? Но тогда выберите соответствующую тактику. Что за номера - соперник бросается в контратаку, а половина наших игроков возвращается назад шагом.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№15 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:29) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Богданыч, с сумасшедшим настроем все,минимум шесть матчей в ЛЕ, не получится выиграть, настроя не хватит, кроме настроя тактика и выбор состава от тренера.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№14 Написал: SVN (Сегодня, 22:57) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Черный Лис
Какого *** делал Заболотный на поле? Почему ты заставил Зенит играть вдесятером весь матч?

он еще в сборной будет феерить! flushed
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 22:53) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Нобоа - было спасение Семака. Игрок, который помогал делать разницу пока команда строится. Думаю, что мы много раз будем его вспоминать, пока он лечится. Если ещё и трансферов не будет...........
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№12 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:49) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
КОЛ тебе. Богданыч, ты конечно, мужик по жизни фартовый, но на этом уровне тебе надо и самому постараться что-то делать. Раньше отвечал только за себя, а теперь за большую команду ответчик, будешь лажать, кончишься как тренер. Дипломатом можно быть в быту, а в русской команде тираном, и не жаловаться на отсутствие эмоций.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 22:49) #
  • -12
  •  (14)

бомжи должны быть расстроены, что Семак их тренер
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:48) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Задача выполнена? ДА! Идем дальше. Готовимся к воскресенью...все получиться!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:47) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dima0501
А Семак вообще тренер? или очередной физрук.

в конце сезона узнаем
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: dima0501 (Сегодня, 22:45) #
  • -4
  •  (8)

А Семак вообще тренер? или очередной физрук.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:42) #
  • +5
  •  (7)

Это тренерский провал матча. Не надо думать о следующей игре, пока не обеспечен результат настоящей.Даже этот, средний состав должен обыгрывать такие клубы без нервотрепки.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: Ville СПб (Сегодня, 22:42) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: ALI BABA
"Учиться, учиться и ещё раз учиться!"

окуенный учебник ему доверили. При нем глядишь и УФА бы прошла рейнджерс, да и Зенит судя по сегодняней игре и без тренера прошел бы.


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:38) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да уж. В перерыве надо было почувствовать, что при счете 1:0 команда выйдет на второй тайм психологически успокоенной... Надо было их встряхнуть в перерыве...

Цитата: Черный Лис
Какого *** делал Заболотный на поле? Почему ты заставил Зенит играть вдесятером весь матч?

А куда эту деревяху пристроить-то?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Я уже давно расстроен. Хорошо хоть олежек хрустальный. Он бы его всегда ставил.
Холанн красавец! Хорошо, что закрытие ТО совпадает на субботу. Скрестим пальцы. Будем наблюдать за перипетиями.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: перепитуля СПб (Сегодня, 22:35) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Херню несёт слесарь сборщик комбайна
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:35) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Какого *** делал Заболотный на поле? Почему ты заставил Зенит играть вдесятером весь матч?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:34) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
"Учиться, учиться и ещё раз учиться!"
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
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