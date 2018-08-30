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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Семак: на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (1:2). Петербургский клуб прошел в групповой этап этого турнира по сумме двух встреч - 4:3.
"Я думаю, все ожидали тяжелого матча, и игра держала в напряжении до последних минут. К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут, мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. Ребята молодцы, но качество игры... Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии.
Конечно, больше расстроился из-за игры собственной команды, а игроки "Мольде" сегодня были молодцами, старались до последней минуты. После первого мяча игра поменяла свой рисунок, у них и в первом тайме было немало возможностей. А когда забили второй, то почувствовали, что ситуацию можно исправить, и нам пришлось достаточно сложно. Но выдержали", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
"Я думаю, все ожидали тяжелого матча, и игра держала в напряжении до последних минут. К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут, мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. Ребята молодцы, но качество игры... Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии.
Конечно, больше расстроился из-за игры собственной команды, а игроки "Мольде" сегодня были молодцами, старались до последней минуты. После первого мяча игра поменяла свой рисунок, у них и в первом тайме было немало возможностей. А когда забили второй, то почувствовали, что ситуацию можно исправить, и нам пришлось достаточно сложно. Но выдержали", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
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