"Зенит" в 9-й раз подряд пробился в основную стадию еврокубков

"Зенит" прошел "Мольде" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (3:1, 1:2) и пробился в групповой этап.Петербургский клуб выступит в основной стадии еврокубков девятый сезон подряд.Жеребьевка группового раунда ЛЕ пройдет в Монако 31 августа.