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"Зенит" в 9-й раз подряд пробился в основную стадию еврокубков

"Зенит" прошел "Мольде" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (3:1, 1:2) и пробился в групповой этап.

Петербургский клуб выступит в основной стадии еврокубков девятый сезон подряд.

Жеребьевка группового раунда ЛЕ пройдет в Монако 31 августа.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 23:10
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(2)
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:49) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Он Самый
Цитата: wir sind die besten
Пофиг сегодняшняя игра.

Согласен! Сегодня умер Кобзон. Мне,вот "до лампочки",как сыграл Зенит! Я в шоке!!!

Да, ушел Человек...а у нас во дворе есть девчонка одна...земля ему пухом...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Он Самый (Сегодня, 23:45) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: wir sind die besten
Пофиг сегодняшняя игра.

Согласен! Сегодня умер Кобзон. Мне,вот "до лампочки",как сыграл Зенит! Я в шоке!!!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:38) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пофиг сегодняшняя игра... смотри шире, 8:1 это скрип?...это в УЕФА уже история навсегда! и имя этой истории Зенит и Семак! Кто потом вспомнит Мольде со своей поляной, с борьбой, которой небыло, сделали из Мольде Барсу...а сыграй как с Динамо и с Локо кость в кость, где-бы было это Мольде...реальный экзамен Зениту в этом состоянии будет с мясными, а 8:1 это показатель силы воли у этой команды, возможно, после "отеческой" поддержки Миллера... smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 23:21) #
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  •  (3)
online

Цитата: Черный Лис
но *** никогда еще с таким скрипом

в прошлом году тоже тяжело прошли квалификацию,две победы и два поражения.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 23:18) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
но *** никогда еще с таким скрипом
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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