Оле-Гуннар Сульшер: мы создали много моментов, у "Зенита" был только один

Главный тренер "Мольде" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал исход ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Зенитом" (2:1, первый матч – 1:3).– Это лучшая наша игра. Мы играли против "Зенита", у которого много замечательных игроков, и создали много моментов. У них был только один момент. Хотя, конечно, они показали высокое качество игры.– Если они научатся забивать больше голов, они улучшат результаты. Я очень доволен нашей игрой. Теперь игроки сами знают, на что они способны.– Тишина, никто не сказал ни слова.– Все, кто был на поле, показали отличную игру. Все молодцы, – сказал Сульшер.