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Оле-Гуннар Сульшер: мы создали много моментов, у "Зенита" был только один

Главный тренер "Мольде" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал исход ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Зенитом" (2:1, первый матч – 1:3).

– Это лучшая наша игра. Мы играли против "Зенита", у которого много замечательных игроков, и создали много моментов. У них был только один момент. Хотя, конечно, они показали высокое качество игры.

- В чем "Зенит" может прибавить?

– Если они научатся забивать больше голов, они улучшат результаты. Я очень доволен нашей игрой. Теперь игроки сами знают, на что они способны.

- Как настроение в раздевалке?

– Тишина, никто не сказал ни слова.

- Кого выделите из игроков?

– Все, кто был на поле, показали отличную игру. Все молодцы, – сказал Сульшер.

Sports.ru
Теги: Мольде Зенит
Сегодня, 23:31
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№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
...Это лучшая наша игра. Мы играли против "Зенита", у которого много ...
Одно и тоже слышали от Гуренко, Сульшера, Лукашенко...где Вы и где Мы? Кто вышел в групповой этап ЛЕ....Зенит! Итого...двойка Вам.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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