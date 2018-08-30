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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Оле-Гуннар Сульшер: мы создали много моментов, у "Зенита" был только один
Главный тренер "Мольде" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал исход ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Зенитом" (2:1, первый матч – 1:3).
– Это лучшая наша игра. Мы играли против "Зенита", у которого много замечательных игроков, и создали много моментов. У них был только один момент. Хотя, конечно, они показали высокое качество игры.
- В чем "Зенит" может прибавить?
– Если они научатся забивать больше голов, они улучшат результаты. Я очень доволен нашей игрой. Теперь игроки сами знают, на что они способны.
- Как настроение в раздевалке?
– Тишина, никто не сказал ни слова.
- Кого выделите из игроков?
– Все, кто был на поле, показали отличную игру. Все молодцы, – сказал Сульшер.
Sports.ru
– Это лучшая наша игра. Мы играли против "Зенита", у которого много замечательных игроков, и создали много моментов. У них был только один момент. Хотя, конечно, они показали высокое качество игры.
- В чем "Зенит" может прибавить?
– Если они научатся забивать больше голов, они улучшат результаты. Я очень доволен нашей игрой. Теперь игроки сами знают, на что они способны.
- Как настроение в раздевалке?
– Тишина, никто не сказал ни слова.
- Кого выделите из игроков?
– Все, кто был на поле, показали отличную игру. Все молодцы, – сказал Сульшер.
Sports.ru
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