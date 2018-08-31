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"Зенит" был плох в матче с "Мольде". О тактических проблемах в Норвегии
Несмотря на комфортный результат первой встречи, "Зенит" был близок к тому, чтобы разбазарить преимущество и не пройти дальше. Rusfootball.info разбирается в причинах столь слабого матча в исполнении команды Сергей Семака.
1. Семак снова выставил гибридную схему, но в этот раз с большим уклоном к 4-4-2, получилось плохо, но основные проблемы были не в общей схеме, а в гибкости тактических задач игроков. «Мольде» идеально создавал большинство в любом из векторов атак – фланги, полуфланги и центр. Чаще всего создавались перегрузы зон 3 в 2, общекомандное движение и игра на опережение у норвежцев были близки к идеальным. Опорная зона «Зенита» провалила контригру.
2. Заболотный весь матч занимался обозначением прессинга, а не его исполнением. Низкоинтенсивная работа Антона была бесполезной тратой сил, хотя команды это было необходимо как воздух. Также Заболотный не справлялся с прямыми обязанностями – цепляться за длинные передачи. В целом Антон выиграл всего 31% борьбы и 38% в воздухе, очень слабый матч.
3. Поле действительно сыграло важную роль, просто тренеры и игроки не позволяют себе искать в этом оправдания. Даже визуально отскоки и в целом движение мяча с резкими замедлениями в синтетическом поле, выглядели очень специфически. Хозяева к этому адаптированы многими играми и постоянными тренировками. Тезис «Поле одно для всех» искажает реальность и значимость. На выходе у «Зенита» сильно упала точность передач до 76% при всего 39% владения.
4. Мевля выиграл 88% всех единоборств и все 6 воздушных из 6, как раз тот случай, когда эти цифры искажают реальность. Позиционными ошибками, выбрасываниями из своей зоны и просто неловкими действиями словенец почти похоронил шансы Зенита, а его обрезы в передачах привезли большую часть остроты в контратаках хозяев. Добавим сюда многочисленные выносы на угловой (не всегда оправданные), проигранные с треском скоростные дуэли Халланду и допущенные его же рывки за спину. Одна из таких ситуаций на 18ой минуте привела к выходу Халланда 1 в 1 на ворота «Зенита». Без сомнения, худший матч Мевли в футболке «Зенита».
5. После травмы Анюкова на 86ой минуте вышел Нету, «Зенит» перестроился на пятерку защитников. Смольников ушел на левый фланг, Мак на правый, почему не наоборот? Зачем ставить двух крайков на неудобные для них фланги? Скорее всего в спешке никто не обратил на это внимание, Смольников еще до выхода Нету по умолчанию занял фланг Анюкова.
6. После 60ой минуты «Зенит» вжался в штрафную экстремально низким и компактным блоком, про зоны подбора при этом панически забыли, с этого момента почти все подборы забирали норвежцы, именно в этом причина такого натиска хозяев. Семак не сделал ничего чтобы это исправить.
7. Несмотря на плохо складывающийся матч, тренерский штаб не вносил значимых корректировок аж до 76ой минуты, дальше Краневиттер заменил Кузяева, а Паредес переместился выше в пару к Заболотному. Никаких дивидендов это не принесло. По задумке после закрепления владения на чужой половине, Паредес должен был удерживать мяч и отдавать разрезающие передачи или диагонали, отдавать было некому. Заболотный не делал рывки за спины и не открывался, а поддержка из глубины приходила поздно, норвежцы успевали восстановить оборонительные линии.
8. «Мольде» применил старый трюк Черчесова с Кубка Конфедераций, при выносах вратаря они перенасыщали половину поля всей командой как на скриншоте, освобождая пространство под рывки своих нападающих в дальнейшем. Тогда у Черчесова в такие пространства неплохо врывался Дмитрий Полоз, а у норвежцев вводных было еще больше.
9. «Зенит» мало фолил и не получил ни одной карточки. Норвежцы же не брезговали тактическим фолом, 4 перспектинвых контратаки «Зенита» на открытое пространство были сорваны именно так, не всегда судья давал желтую за это. «Зенит» же мог обезопасить себя от множества подходов на свои ворота через фолы в центре поля, во многих случаях ситуация этого просто требовала.
Выводы
Можно долго рассуждать о выходе в ЛЕ малыми силами, недооценке и прочем. Если для кого-то не важен первый час игры, когда «Зенит» вел в счете, то последние 35 минут команда Семака отбивалась изо всех сил, эффективность этого можно и нужно оценить. Если бы норвежцы реализовывали свои моменты на уровне «Динамо» в первом матче, то выезд в Минск показался бы легкой необдуманной прогулкой.
33 (11) - 6 (5) по ударам, количество не дает полной картины качества из-за дальних ударов, но хороших ударов из зон по центру от ворот хватало. К тому же почти всегда после дальнего удара было кому добивать мяч в ворота, именно норвежцы были первые на мяче в случае отбивания вратаря сразу по нескольким векторам. Лунев умница, что фиксировал мячи намертво, но не стоит недооценивать эти дальние удары при таком подходе. Двукратное преимущество хозяев по точным передачам и многократное по подборам. Все это по традиции осложнилось ужасным судейством российской команды – не поставленный пенальти, 6 добавленных минут, странное игнорирование нарушений хозяев. Отмучились. Забыли. Идем дальше.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
1. Семак снова выставил гибридную схему, но в этот раз с большим уклоном к 4-4-2, получилось плохо, но основные проблемы были не в общей схеме, а в гибкости тактических задач игроков. «Мольде» идеально создавал большинство в любом из векторов атак – фланги, полуфланги и центр. Чаще всего создавались перегрузы зон 3 в 2, общекомандное движение и игра на опережение у норвежцев были близки к идеальным. Опорная зона «Зенита» провалила контригру.
2. Заболотный весь матч занимался обозначением прессинга, а не его исполнением. Низкоинтенсивная работа Антона была бесполезной тратой сил, хотя команды это было необходимо как воздух. Также Заболотный не справлялся с прямыми обязанностями – цепляться за длинные передачи. В целом Антон выиграл всего 31% борьбы и 38% в воздухе, очень слабый матч.
3. Поле действительно сыграло важную роль, просто тренеры и игроки не позволяют себе искать в этом оправдания. Даже визуально отскоки и в целом движение мяча с резкими замедлениями в синтетическом поле, выглядели очень специфически. Хозяева к этому адаптированы многими играми и постоянными тренировками. Тезис «Поле одно для всех» искажает реальность и значимость. На выходе у «Зенита» сильно упала точность передач до 76% при всего 39% владения.
4. Мевля выиграл 88% всех единоборств и все 6 воздушных из 6, как раз тот случай, когда эти цифры искажают реальность. Позиционными ошибками, выбрасываниями из своей зоны и просто неловкими действиями словенец почти похоронил шансы Зенита, а его обрезы в передачах привезли большую часть остроты в контратаках хозяев. Добавим сюда многочисленные выносы на угловой (не всегда оправданные), проигранные с треском скоростные дуэли Халланду и допущенные его же рывки за спину. Одна из таких ситуаций на 18ой минуте привела к выходу Халланда 1 в 1 на ворота «Зенита». Без сомнения, худший матч Мевли в футболке «Зенита».
5. После травмы Анюкова на 86ой минуте вышел Нету, «Зенит» перестроился на пятерку защитников. Смольников ушел на левый фланг, Мак на правый, почему не наоборот? Зачем ставить двух крайков на неудобные для них фланги? Скорее всего в спешке никто не обратил на это внимание, Смольников еще до выхода Нету по умолчанию занял фланг Анюкова.
6. После 60ой минуты «Зенит» вжался в штрафную экстремально низким и компактным блоком, про зоны подбора при этом панически забыли, с этого момента почти все подборы забирали норвежцы, именно в этом причина такого натиска хозяев. Семак не сделал ничего чтобы это исправить.
7. Несмотря на плохо складывающийся матч, тренерский штаб не вносил значимых корректировок аж до 76ой минуты, дальше Краневиттер заменил Кузяева, а Паредес переместился выше в пару к Заболотному. Никаких дивидендов это не принесло. По задумке после закрепления владения на чужой половине, Паредес должен был удерживать мяч и отдавать разрезающие передачи или диагонали, отдавать было некому. Заболотный не делал рывки за спины и не открывался, а поддержка из глубины приходила поздно, норвежцы успевали восстановить оборонительные линии.
8. «Мольде» применил старый трюк Черчесова с Кубка Конфедераций, при выносах вратаря они перенасыщали половину поля всей командой как на скриншоте, освобождая пространство под рывки своих нападающих в дальнейшем. Тогда у Черчесова в такие пространства неплохо врывался Дмитрий Полоз, а у норвежцев вводных было еще больше.
9. «Зенит» мало фолил и не получил ни одной карточки. Норвежцы же не брезговали тактическим фолом, 4 перспектинвых контратаки «Зенита» на открытое пространство были сорваны именно так, не всегда судья давал желтую за это. «Зенит» же мог обезопасить себя от множества подходов на свои ворота через фолы в центре поля, во многих случаях ситуация этого просто требовала.
Выводы
Можно долго рассуждать о выходе в ЛЕ малыми силами, недооценке и прочем. Если для кого-то не важен первый час игры, когда «Зенит» вел в счете, то последние 35 минут команда Семака отбивалась изо всех сил, эффективность этого можно и нужно оценить. Если бы норвежцы реализовывали свои моменты на уровне «Динамо» в первом матче, то выезд в Минск показался бы легкой необдуманной прогулкой.
33 (11) - 6 (5) по ударам, количество не дает полной картины качества из-за дальних ударов, но хороших ударов из зон по центру от ворот хватало. К тому же почти всегда после дальнего удара было кому добивать мяч в ворота, именно норвежцы были первые на мяче в случае отбивания вратаря сразу по нескольким векторам. Лунев умница, что фиксировал мячи намертво, но не стоит недооценивать эти дальние удары при таком подходе. Двукратное преимущество хозяев по точным передачам и многократное по подборам. Все это по традиции осложнилось ужасным судейством российской команды – не поставленный пенальти, 6 добавленных минут, странное игнорирование нарушений хозяев. Отмучились. Забыли. Идем дальше.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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