"Зенит" направил в УЕФА список игроков "Б" для участия в Лиге Европы

"Зенит" направил в УЕФА список игроков "Б" для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/19.В него вошли одиннадцать футболистов.Полностью список выглядит следующим образом: Михаил Кизеев, Николай Рыбиков, Сергей Бугриев, Никита Каккоев, Дмитрий Кириллов, Никита Колдунов, Леон Мусаев, Дмитрий Плетнев, Михаил Бачинский, Иван Тарасов, Илья Воробьев.