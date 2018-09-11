Новости партнеров

"Зенит" направил в УЕФА список игроков "Б" для участия в Лиге Европы

"Зенит" направил в УЕФА список игроков "Б" для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/19.

В него вошли одиннадцать футболистов.

Полностью список выглядит следующим образом: Михаил Кизеев, Николай Рыбиков, Сергей Бугриев, Никита Каккоев, Дмитрий Кириллов, Никита Колдунов, Леон Мусаев, Дмитрий Плетнев, Михаил Бачинский, Иван Тарасов, Илья Воробьев.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 19:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ну зачем так? Понимаю,что так себе футболисты, но зачем же сразу? Всё таки "игрок б" обидно звучит.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.