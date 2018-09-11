"Зенит" направил в УЕФА список игроков "Б" для участия в Лиге Европы

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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19:53
Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо" (4)
Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо" (4)
15:47
Крыховяк: в ПСЖ меня не уважали - год назад они заблокировали мой трансфер в чемпионат Италии (1)
Крыховяк: в ПСЖ меня не уважали - год назад они заблокировали мой трансфер в чемпионат Италии (1)
15:43
После медосмотра Терри решил, что заслуживает больше 2 млн евро, ранее предложенных "Спартаком" (46)
После медосмотра Терри решил, что заслуживает больше 2 млн евро, ранее предложенных "Спартаком" (46)
15:15
Министр спорта РФ: историю с проверкой Черышева на допинг даже обсуждать не стоит - полная чушь (2)
Министр спорта РФ: историю с проверкой Черышева на допинг даже обсуждать не стоит - полная чушь (2)
13:43
Каррера: скоро обсудим продление контракта, но если пригласят в "Аталанту", я не смогу отказать (24)
Каррера: скоро обсудим продление контракта, но если пригласят в "Аталанту", я не смогу отказать (24)
12:40
Желающим попасть на дерби придется раскошелиться - самый дешевый билет стоит более 1000 рублей (6)
Желающим попасть на дерби придется раскошелиться - самый дешевый билет стоит более 1000 рублей (6)
12:10
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Дзюба рассказал о времени, проведенном в "Спартаке", под руководством покойного Владимира Федотова (5)
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Рейнгольд похвалил Черчесова (1)
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В стартовом составе сборной Италии на матч с португальцами впервые за 20 лет не было игроков "Ювентуса"
В стартовом составе сборной Италии на матч с португальцами впервые за 20 лет не было игроков "Ювентуса"
"Зенит" направил в УЕФА список игроков "Б" для участия в Лиге Европы
"Зенит" направил в УЕФА список игроков "Б" для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/19.
В него вошли одиннадцать футболистов.
Полностью список выглядит следующим образом: Михаил Кизеев, Николай Рыбиков, Сергей Бугриев, Никита Каккоев, Дмитрий Кириллов, Никита Колдунов, Леон Мусаев, Дмитрий Плетнев, Михаил Бачинский, Иван Тарасов, Илья Воробьев.
ФК "Зенит"
В него вошли одиннадцать футболистов.
Полностью список выглядит следующим образом: Михаил Кизеев, Николай Рыбиков, Сергей Бугриев, Никита Каккоев, Дмитрий Кириллов, Никита Колдунов, Леон Мусаев, Дмитрий Плетнев, Михаил Бачинский, Иван Тарасов, Илья Воробьев.
ФК "Зенит"
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