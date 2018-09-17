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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спартак" призывает болельщиков не ехать в Вену
"Спартак" призвал своих болельщиков отказаться от посещения гостевого матче группового этапа Лиги Европы против "Рапида", который состоится 20 сентября в Вене.
Московский клуб объявил это санкциями УЕФА.
"Напоминаем, что в июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.
Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.
Матч с "Рапидом" — второй по счету для "Спартака" после вынесения наказания.
В первом красно-белые встречались с ПАОКом в Салониках, и наш клуб избежал претензий со стороны УЕФА.
Таким образом, если в Австрии не случится эксцессов, "Спартак" сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 октября, в матче против "Рейнджерс".
В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка "Рапид" — "Спартак", - говорится в сообщении.
ФК "Спартак"
Московский клуб объявил это санкциями УЕФА.
"Напоминаем, что в июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.
Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.
Матч с "Рапидом" — второй по счету для "Спартака" после вынесения наказания.
В первом красно-белые встречались с ПАОКом в Салониках, и наш клуб избежал претензий со стороны УЕФА.
Таким образом, если в Австрии не случится эксцессов, "Спартак" сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 октября, в матче против "Рейнджерс".
В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка "Рапид" — "Спартак", - говорится в сообщении.
ФК "Спартак"
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