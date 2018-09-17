"Спартак" призывает болельщиков не ехать в Вену

"Спартак" призвал своих болельщиков отказаться от посещения гостевого матче группового этапа Лиги Европы против "Рапида", который состоится 20 сентября в Вене.Московский клуб объявил это санкциями УЕФА."Напоминаем, что в июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.Матч с "Рапидом" — второй по счету для "Спартака" после вынесения наказания.В первом красно-белые встречались с ПАОКом в Салониках, и наш клуб избежал претензий со стороны УЕФА.Таким образом, если в Австрии не случится эксцессов, "Спартак" сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 октября, в матче против "Рейнджерс".В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка "Рапид" — "Спартак", - говорится в сообщении.