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"Спартак" призывает болельщиков не ехать в Вену

"Спартак" призвал своих болельщиков отказаться от посещения гостевого матче группового этапа Лиги Европы против "Рапида", который состоится 20 сентября в Вене.

Московский клуб объявил это санкциями УЕФА.

"Напоминаем, что в июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.

Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.

Матч с "Рапидом" — второй по счету для "Спартака" после вынесения наказания.

В первом красно-белые встречались с ПАОКом в Салониках, и наш клуб избежал претензий со стороны УЕФА.

Таким образом, если в Австрии не случится эксцессов, "Спартак" сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 октября, в матче против "Рейнджерс".

В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка "Рапид" — "Спартак", - говорится в сообщении.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Рапид
Сегодня, 20:10
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10
(4)
№10 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:35) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Где появляются подобные тебе дебилы?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (5)

Да ладно, парни. У мяса попа-боль. 7-0.За котом побежали..


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Во блин, без своих преданных (на всю голову) болельщиков, у спартака появился шансик. confused

Цитата: Сибирячок
Сибирячок

Ой, какой злой...., видать, пить не дают(или нельзя), а на сухую вчерашний акт больно, во всех смыслах. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:55) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: Сибирячок
вам что здесь надо?

Тебя, чмошника ищут, а то ты вчера слинял после просера Ахмату

Ты что ли ищешь, уродец? Сука прихлебательская, примазываешься, тварь к толпе. Мразота ты опущенная.

у тебя только диванное бла бла бла и больше ничего,мы же играли и выиграли,у тебя же заранее начинается словесный понос(который кстати и другим болелам с твоего клуба уже достал конкретно)до которому всем насрать,играют игроки,не ты диванный эксперт куев,то что ты тут желчью поливаешь всех и вся это в твоей детской натуре
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:42) #
  • -13
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: Сибирячок
вам что здесь надо?

Тебя, чмошника ищут, а то ты вчера слинял после просера Ахмату

Ты что ли ищешь, уродец? Сука прихлебательская, примазываешься, тварь к толпе. Мразота ты опущенная.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Egorysche
ну правильно, смотреть то не на что будет

Цитата: wir sind die besten
...Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка "Рапид" — "Спартак"..
Это правильно и не только болельщикам... smile

Уёбки, вам что здесь надо? Вы хоть статью прочитали перед испражнениями? Уроды, вам бы епало расколотить ...

Клоун...есть у вас в команде, пиз....т много, фамилия Глушаков smile вообщем, какой поп, такой и приход....и не тебе, г-н Клоун этого сайта, мне рот закрывать...ты по делу, по сути....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:38) #
  • +4
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
вам что здесь надо?

Тебя, чмошника ищут, а то ты вчера слинял после просера Ахмату
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:33) #
  • -10
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
ну правильно, смотреть то не на что будет

Цитата: wir sind die besten
...Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка "Рапид" — "Спартак"..
Это правильно и не только болельщикам... smile

Уёбки, вам что здесь надо? Вы хоть статью прочитали перед испражнениями? Уроды, вам бы епало расколотить ...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
...Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка "Рапид" — "Спартак"..
Это правильно и не только болельщикам... smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (20)

ну правильно, смотреть то не на что будет
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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