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Капитан "Краснодара" попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА назвал команду недели Лиги Европы.

В нее попал капитан "Краснодара" Александр Мартынович.

Вратарь: Денис Щербицкий (БАТЭ).

Защитники: Йоаким Мехле ("Генк"), Энцо Роко ("Бешикташ"), Александр Мартынович ("Краснодар"), Микаэль Люстиг ("Селтик").

Полузащитники: Рафинья Диас ("Спортинг"), Эвер Банега ("Севилья"), Кай Хавертц ("Байер"), Изет Хайрович ("Динамо" Загреб).

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Севилья"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").

УЕФА
Теги: Краснодар Мартынович
Сегодня, 14:47
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№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 15:06) #
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Болеет за:
«Краснодар»
мои поздравления Саше)))
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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