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"Астана" одержала убедительную победу над "Ренном"

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы казахстанская "Астана" принимала на своём поле "Ренн".

Лига Европы

2 тур

"Астана" – "Ренн" 2:0

Гол: Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1

"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Томасов, Маевский, Алмейда (Мужиков, 63), Зайнутдинов (Логвиненко, 75), Кабананга (Янга, 72), Энрике

"Рен": Диалло, Зеффан, Бааль (Бенсебаини, 27), Желен, Да Сильва, Поа (Йоханссон, 77), Андре, Гренье, Буриго, Силики (дель Кастильо, 69), Ньянг

Предупреждения: Зайнутдинов, 37, Ньянг, 41, Бенсебаини, 62, Мужиков, 88, Эрич, 89, Энрике, 89
Теги: Астана Ренн
Сегодня, 19:47
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#3  Илья Назаров_2   (Сегодня, 19:57)
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ------ https://numl.org/dWq
Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 19:51)
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Болеет за:
ЦСКА
дожили....лет 15-20 назад в жизни не поверил
что ж...с победой Казахстан)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51)
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online
Болеет за:
«Зенит»
казахи молодцы


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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