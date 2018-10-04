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Екатеринбург Уфа
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"Астана" одержала убедительную победу над "Ренном"
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы казахстанская "Астана" принимала на своём поле "Ренн".
Лига Европы
2 тур
"Астана" – "Ренн" 2:0
Гол: Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1
"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Томасов, Маевский, Алмейда (Мужиков, 63), Зайнутдинов (Логвиненко, 75), Кабананга (Янга, 72), Энрике
"Рен": Диалло, Зеффан, Бааль (Бенсебаини, 27), Желен, Да Сильва, Поа (Йоханссон, 77), Андре, Гренье, Буриго, Силики (дель Кастильо, 69), Ньянг
Предупреждения: Зайнутдинов, 37, Ньянг, 41, Бенсебаини, 62, Мужиков, 88, Эрич, 89, Энрике, 89
Лига Европы
2 тур
"Астана" – "Ренн" 2:0
Гол: Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1
"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Томасов, Маевский, Алмейда (Мужиков, 63), Зайнутдинов (Логвиненко, 75), Кабананга (Янга, 72), Энрике
"Рен": Диалло, Зеффан, Бааль (Бенсебаини, 27), Желен, Да Сильва, Поа (Йоханссон, 77), Андре, Гренье, Буриго, Силики (дель Кастильо, 69), Ньянг
Предупреждения: Зайнутдинов, 37, Ньянг, 41, Бенсебаини, 62, Мужиков, 88, Эрич, 89, Энрике, 89
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