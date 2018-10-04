Гол Окриашвили через себя принес "Краснодару" волевую победу над "Севильей"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" взял верх над "Севильей" - 2:1. Победу "быкам" принес молодой воспитанник Торнике Окриашвили, забив гол в концовке ударом в падении через себя.Лига Европы2 тур: Перейра, 72, Окриашвили, 88 - Каборе, 43 (аг)."Краснодар": Крицюк, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Каборе (Перейра, 69), Газинский, Мамаев (Сулейманов, 73), Куэва, Вандерсон (Окриашвили, 84), Классон."Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер, Ньяньон, Арана, Навас, Банега, Нолито (Васкес, 76), Меса, Муриэль (Силва, 61), Промес (Бен-Йеддер, 76)