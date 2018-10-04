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Гол Окриашвили через себя принес "Краснодару" волевую победу над "Севильей"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" взял верх над "Севильей" - 2:1. Победу "быкам" принес молодой воспитанник Торнике Окриашвили, забив гол в концовке ударом в падении через себя.

Лига Европы

2 тур

"Краснодар" – "Севилья" 2:1

Голы: Перейра, 72, Окриашвили, 88 - Каборе, 43 (аг).

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Каборе (Перейра, 69), Газинский, Мамаев (Сулейманов, 73), Куэва, Вандерсон (Окриашвили, 84), Классон.

"Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер, Ньяньон, Арана, Навас, Банега, Нолито (Васкес, 76), Меса, Муриэль (Силва, 61), Промес (Бен-Йеддер, 76)
Теги: Краснодар Севилья
Вчера, 23:55
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24
(3)
#24  украб   (Сегодня, 00:16)
  • 0
  •  (0)
online

Blessing,
это серьезная заявка уже на воскресенье

Sima,
вам и классон обычную закатит, теперь без смолова там любой может забить
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
#23  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:13)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Быки молодчики, скрасили горечь от Спартака.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#22  Конь Гай Юлий Цезарь   (Сегодня, 00:12)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: acetophenon
Что-то как-то неестественно хорошо выступают наши в кубках. Ну, почти все. Радует, но настораживает.

Ну в общем-то да, значит наш чемпионат действительно силен и по праву мы на 6 месте в Европе, могли вообще на этой неделе Испанию 3-0 вынести, но и 2 победы тоже неплохо. Откровенно проваливается пока только наш чемпион
Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
#21  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:09)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Краснодар молодцы. Сегодня очень старались.


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Believe LOKO (is reaL)

Joss не бань навсегда, please.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#20  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:06)
  • +1
  •  (1)
online

Красавцы, просто красавцы, браво!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#19  Blessing  Спб (Сегодня, 00:06)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это уже серьёзная заявка на весну.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#18  Миша Никулин  Россия (Сегодня, 00:06)
  • +1
  •  (1)
online

Быки с победой!
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
#17  ra6afb  cт.Новощербиновская (Сегодня, 00:05)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
спасибо быки !


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
#16  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:03)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то как-то неестественно хорошо выступают наши в кубках. Ну, почти все. Радует, но настораживает.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#15  daveG  MO (Сегодня, 00:01)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да он читтер!!!


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#14  Плакса Миртл  Кировск (Сегодня, 00:00)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар с победой! Молодцы!
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
#13  Sima  Питер (Сегодня, 00:00)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю!!!! Быки молодцы!!! С победой!!!Но с нами так не надо))))))
Регистрация: 7.11.2016 [жалоба]
#12  Конь Гай Юлий Цезарь   (Сегодня, 00:00)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы, практически вышли из группы уже
Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
#11  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 00:00)
  • +5
  •  (5)

Краснодар просто супер! Обыграли Севилью...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#10  Valar   (Вчера, 23:59)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар - красавчики!


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#9  лад  USSR (Вчера, 23:59)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошая игра, нужный счет. Краснодар - достойный коллектив.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#8  Batman   (Вчера, 23:58)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы! Промес отстой)))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#7  imaginary   (Вчера, 23:58)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
это было ОХРЕНИТЕЛЬНО!
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#6  перс  Ростов на Дону (Вчера, 23:58)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Краснодар играет, а Спартак лажает
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
#5  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 23:57)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Быки - сила!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#4  Riders1990  bunker (Вчера, 23:57)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар красавцы.Впринципе все наши команды красавцы


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  Черный Лис   (Вчера, 23:57)
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Супер, Краснодар! Выдали игру просто топ-уровня! Страшновато за наш ближайший матч в чемпионате...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#2  Alter ego   (Вчера, 23:57)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Просто пи...ц! Молодцы! Этот Торнике уж как выстрелит, так выстрелит
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#1  Сэт  Одесса-Рязань (Вчера, 23:56)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар молодцы!


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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