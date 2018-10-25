"Зенит" определился с формой на матч против "Бордо"

Сегодня играем в лазурном! ? Соперник — в красной форме #ЗенитБордо pic.twitter.com/j92Tl9gRBo — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 25, 2018

Футболисты "Зенита" выйдут на поле в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Бордо" в домашнем комплекте формы.Соперники петербуржцев выступят в красном комплекте.Игра пройдет сегодня, 25 октября, на арене "Санкт-Петербург", стартовый свисток запланирован на 19.55 по московскому времени.