Фернандо может успеть восстановиться к матчу против "Рейнджерс"

Хавбек "Спартака" Фернандо рассказал о своем физическом состоянии перед матчем с "Рейнджерс"."Чувствую себя уже намного лучше. Надеюсь, что успею восстановиться к этому матчу. Я очень хочу помочь своей команде добиться положительного результата", - сказал бразилец.