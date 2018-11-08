Дзюба и Иванович не сыграют с "Бордо"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиаков 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Новости партнеров

Дзюба и Иванович не сыграют с "Бордо"

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии игроков перед матчем Лиги Европы c "Бордо"

"Не сможет принять участие в этом матче Дзюба, он не провел ни одной тренировки. Также не сыграет Иванович. Ему очень сложно, он почти все игры провел без замен. Мы решили дать ему передышку.

Не знаю, сможет ли Дзюба сыграть с ЦСКА. После "Ахмата" он не тренировался с командой. Если в пятницу будет тренироваться, будет играть", – сказал Семак.

Sports.ru
Теги: Зенит Бордо Дзюба Иванович
Сегодня, 11:28
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#8  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:46)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Asstor
Приоритеты обозначены. Чемпионат прежде всего.

Это понятно и может правильно, но почему Дзюба не тренировался с командой? На особом положении, хочу хожу, не хочу не хожу? Непонятно и неправильно.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#7  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 12:44)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пусть отдыхают.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 12:41)
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online

Это будет чудо, если ничью разыграем. кот сделал ход белыми. Сплюнул, сэр Ваш ход.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Apant1   (Сегодня, 12:40)
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online

Зенит в этом году претендует на чемпионство обоснованно, а состав команд лиги европы не позволяет мечтать о многом, правильное решение не стоит распыляться
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#4  suarez   (Сегодня, 12:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Думаю, правильно. Пусть все основные отдохнут перед важным матчем с ЦСКА. Ясно, что Оздоев и Ко матч с Бордо не вытащат, но на то он и групповой турнир - другие тоже очки могут потерять.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 12:05)
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а что с Дзюбой, почему не тренируется?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 12:05)
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Приоритеты обозначены. Чемпионат прежде всего.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#1  Медведь Русский   (Сегодня, 11:50)
  • +3
  •  (3)
online

Дзюба и Иванович плюс Паредес с Луневым, люди вокруг которых строится игра команды в этом сезоне.
Этим двоим очень нужно отдохнуть перед игрой с ЦСКА. Особенно учитывая скопившиеся травмы
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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