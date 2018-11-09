Нападающий "Рейнджерс": у "Спартака" удивительный стадион и потрясающие фанаты

Нападающий "Рейнджерс" Гленн Миддлтон после матча Лиги Европы против "Спартака" (3:4) особо отметил атмосферу на стадионе."У нашего соперника просто удивительный стадион, знаю, что здесь проходили матчи мирового футбольного первенства. Также потрясающе себя проявили фанаты "Спартака". Учитывая антураж и атмосферу, получился настоящий футбольный праздник", — сказал Миддлтон.