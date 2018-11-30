«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

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«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол

«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол«Краснодар» укрепил своё положение в турнирной таблице Лиги Европы, обыграв турецкий «Акхисар». Матч с аутсайдером группы получился тяжёлым, а победа – волевой. При этом краснодарцы не отказались от фирменной игры и в очередной раз убедили в своей зрелости. Rusfootball.info - о четвёртой победе «Краснодара» в Лиге Европы.

Зима дошла до юга России. Краснодарский край завалило снегом, а столбик термометра опустился до -5-7. Вечерний матч должен был пройти при довольно неприятных погодных условиях. Накануне гости из Турции, футболисты стамбульского «Галатасарая», уже столкнулись с русской зимой. В Москве в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» стамбульцы испытали перед температуры в 20 градусов. После +15 дома им пришлось перейти на -10 в гостях. В аналогичной ситуации оказались и игроки «Акхисара». Впрочем, вряд ли погода давала какие-либо преимущества «Краснодару». Вряд ли Ари, Куэва или Маурисио Перейра предпочитаю минусовую температуру. Скорее, наоборот, хозяева лишились важного козыря в лице поддержки болельщиков. Несмотря на призывы пресс-службы «быков», креативившей в «твиттере», многие фанаты предпочли остаться дома. В результате у «Краснодара» худшая посещаемость в сезоне: на стадионе присутствовали лишь 11 008 болельщиков – новый антирекорд нынешнего сезона



Определённое беспокойство вызывало и состояние поля. Изумрудный газон «Краснодара» изрядно подмёрз, что должно было сказаться на игре команд. В первую очередь это должно было беспокоить хозяев, предпочитающих комбинационный футбол. «Акхисар», для которого Лига Европы закончилась после трёх поражений подряд, явно больше заботится вопросом выживания в турецкой Суперлиге.

Тем не менее, обе команды сумели удивить. «Краснодар» не отказался от своего фирменного футбола, закрутив кружева с первых минут. А «Акхисар» показал зубы, заставив соперника выложиться по полной. В результате получилось ярко: вряд ли фанаты пожалели, что пришли на стадион.

«Краснодар» даже без Виктора Классона, пожалуй, лучшего игрока команды в нынешнем сезоне, действовал остро и интересно. Хозяева практически не сбивались на дальние передачи. Так, за весь матч «Краснодар» выполнил 71 лонгбол. Чуть чаще длинный пас использовал «Акхисар». Только вот турки сделали 284 короткие передачи, а россияне – 648. В общей сложности «Краснодар» выполнил 737 передач. В принципе, с такой игрой «быки» вполне могли замахнуться на показатели «Барселоны».

В целом, «Краснодар» превзошёл соперника по всем показателям. Даже после пропущенного мяча было стойкое ощущение, что подопечные Мурада Мусаева обязательно добьются своего. К концу матча «Краснодар» владел мячом 66% времени и нанёс 16 ударов по воротам против 4 ударов турецкого клуба, из которых в створ пришлись лишь 2.

В действиях хозяев присутствовал баланс. Не было перекоса в сторону одного из флангов, отличный матч провела практически вся группа атаки. Вишенкой на торте стал победный гол, который забил Ари. Если ещё не видели этот бразильский шедевр с русским привкусом, то обязательно посмотрите.


Изящество от Ари


Может, в следующий раз Станислав Черчесов всё же будет больше доверять Ари, а не Антону Заболотному? Ещё более классный гол мог забить Стоцкий, но после удара через себя мяч угодил в штангу.

Давление и ещё раз давление

«Краснодару» по ходу матча пришлось отыгрываться, но Мурад Мусаев внёс своевременные и правильные коррективы. Как признался тренер краснодарцев, в первой половине встречи хозяевам не хватило людей в атаке. Во втором тайме «быки» перестроили игру за счёт выхода второго форварда Игнатьева, заменившего Стоцкого. Усилением атаки стала и замена Куэвы на Сулейманова, хотя Магомед-Шапи выполнял практически те же самые функции, что и перуанский вигнер.



Турецкий клуб, стараясь сохранить устраивающий его счёт, начал прижиматься к своей штрафной. Краснодарцы в такой ситуации соперника не простили: усилившееся давление привело к полному разрыву обороны «Акхисара». Итоговый счёт не отражает соотношения сил на поле: «Краснодар» вполне мог рассчитывать на крупную победу.

С 12 очками можно не выйти из группы

«Краснодар» набрал 12 очков, но ещё не гарантировал себе выход из группы. Досрочную квалификацию «быков» саботировала «Севилья», решившая отделаться малой кровью в Льеже. Лидер испанского чемпионата потерпел сенсационное поражение от «Стандарта» со счётом 1:0. После этого «Севилья» и «Стандарт» сравнялись по очкам в турнирной таблице (по 9). Получается, что после окончания группового этапа сразу три команды могут набрать по 12 очков. Это произойдёт в том случае, если «Севилья» обыграет «Краснодар», а «Стандарт» нанесёт поражение «Акхисару». Вполне реальный вариант развития событий, не правда ли?

Впрочем, «Краснодар» уже фактически одной ногой находится в плей-офф. Дело в том, что при равенстве очков трёх команд нужно будет считать разницу голов в матчах между соперниками. То есть, результаты матчей с «Акхисаром» учитываться не будут. Пока получается следующая ситуация: «Краснодар» (5-4), «Севилья» (6-4), «Стандарт» (5-8). То есть, «Краснодар» выйдет в плей-офф даже в случае поражения от «Севильи», но нельзя проигрывать больше, чем в три мяча. А ещё лучше, конечно, закончить групповой этап на мажорной ноте. Вряд ли у краснодарцев будут проблемы с мотивацией в матче с «Севильей». Ведь именно с такими клубами «быки» будут играть, если выйдут по итогам сезона в Лигу чемпионов. С каждым днём подопечные Мусаева всё больше убеждают в том, что они к этому готовы.

Лига Европы

Группа J. 5-й тур

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия)

"Краснодар" – "Акхисар Беледиеспор" 2:1

Гол: Газинский, 48, Ари, 57 - Сержиньо, 25

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Газинский, Каборе, Куэва (Сулейманов, 70), Стоцкий (Игнатьев, 46), Вандерсон, Ари (Перейра, 74)

"Акхисар Беледиеспор": Лукач, Вршаевич, Османпаша, Лопеш, Вурал, Сиссоко, Регаттен, Джевикер (Атасевен, 76), Сержиньо (Келеш, 86), Маню (Айик, 43), Барбоза

Предупреждения: Стоцкий, 20, Ари, 37, Сиссоко, 41, Сержиньо, 68, Вурал, 90

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Краснодар Акхисар
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