«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол

Сегодня в 20:55 #КраснодарАкхисар: анонс мероприятий и рекомендации для болельщиков ??



P.S. Лыжи и коньки можно оставить в камере хранения (Напротив 16 входа) ??https://t.co/UkiLVR2uUe pic.twitter.com/d3NR9nk2eQ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 29, 2018

Изящество от Ари

«Краснодар» укрепил своё положение в турнирной таблице Лиги Европы, обыграв турецкий «Акхисар». Матч с аутсайдером группы получился тяжёлым, а победа – волевой. При этом краснодарцы не отказались от фирменной игры и в очередной раз убедили в своей зрелости.- о четвёртой победе «Краснодара» в Лиге Европы.Зима дошла до юга России. Краснодарский край завалило снегом, а столбик термометра опустился до -5-7. Вечерний матч должен был пройти при довольно неприятных погодных условиях. Накануне гости из Турции, футболисты стамбульского «Галатасарая», уже столкнулись с русской зимой. В Москве в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» стамбульцы испытали перед температуры в 20 градусов. После +15 дома им пришлось перейти на -10 в гостях. В аналогичной ситуации оказались и игроки «Акхисара». Впрочем, вряд ли погода давала какие-либо преимущества «Краснодару». Вряд ли Ари, Куэва или Маурисио Перейра предпочитаю минусовую температуру. Скорее, наоборот, хозяева лишились важного козыря в лице поддержки болельщиков. Несмотря на призывы пресс-службы «быков», креативившей в «твиттере», многие фанаты предпочли остаться дома. В результате у «Краснодара» худшая посещаемость в сезоне: на стадионе присутствовали лишь 11 008 болельщиков – новый антирекорд нынешнего сезонаОпределённое беспокойство вызывало и состояние поля. Изумрудный газон «Краснодара» изрядно подмёрз, что должно было сказаться на игре команд. В первую очередь это должно было беспокоить хозяев, предпочитающих комбинационный футбол. «Акхисар», для которого Лига Европы закончилась после трёх поражений подряд, явно больше заботится вопросом выживания в турецкой Суперлиге.Тем не менее, обе команды сумели удивить. «Краснодар» не отказался от своего фирменного футбола, закрутив кружева с первых минут. А «Акхисар» показал зубы, заставив соперника выложиться по полной. В результате получилось ярко: вряд ли фанаты пожалели, что пришли на стадион.«Краснодар» даже без Виктора Классона, пожалуй, лучшего игрока команды в нынешнем сезоне, действовал остро и интересно. Хозяева практически не сбивались на дальние передачи. Так, за весь матч «Краснодар» выполнил 71 лонгбол. Чуть чаще длинный пас использовал «Акхисар». Только вот турки сделали 284 короткие передачи, а россияне – 648. В общей сложности «Краснодар» выполнил 737 передач. В принципе, с такой игрой «быки» вполне могли замахнуться на показатели «Барселоны».В целом, «Краснодар» превзошёл соперника по всем показателям. Даже после пропущенного мяча было стойкое ощущение, что подопечные Мурада Мусаева обязательно добьются своего. К концу матча «Краснодар» владел мячом 66% времени и нанёс 16 ударов по воротам против 4 ударов турецкого клуба, из которых в створ пришлись лишь 2.В действиях хозяев присутствовал баланс. Не было перекоса в сторону одного из флангов, отличный матч провела практически вся группа атаки. Вишенкой на торте стал победный гол, который забил Ари. Если ещё не видели этот бразильский шедевр с русским привкусом, то обязательно посмотрите.Может, в следующий раз Станислав Черчесов всё же будет больше доверять Ари, а не Антону Заболотному? Ещё более классный гол мог забить Стоцкий, но после удара через себя мяч угодил в штангу.«Краснодару» по ходу матча пришлось отыгрываться, но Мурад Мусаев внёс своевременные и правильные коррективы. Как признался тренер краснодарцев, в первой половине встречи хозяевам не хватило людей в атаке. Во втором тайме «быки» перестроили игру за счёт выхода второго форварда Игнатьева, заменившего Стоцкого. Усилением атаки стала и замена Куэвы на Сулейманова, хотя Магомед-Шапи выполнял практически те же самые функции, что и перуанский вигнер.Турецкий клуб, стараясь сохранить устраивающий его счёт, начал прижиматься к своей штрафной. Краснодарцы в такой ситуации соперника не простили: усилившееся давление привело к полному разрыву обороны «Акхисара». Итоговый счёт не отражает соотношения сил на поле: «Краснодар» вполне мог рассчитывать на крупную победу.«Краснодар» набрал 12 очков, но ещё не гарантировал себе выход из группы. Досрочную квалификацию «быков» саботировала «Севилья», решившая отделаться малой кровью в Льеже. Лидер испанского чемпионата потерпел сенсационное поражение от «Стандарта» со счётом 1:0. После этого «Севилья» и «Стандарт» сравнялись по очкам в турнирной таблице (по 9). Получается, что после окончания группового этапа сразу три команды могут набрать по 12 очков. Это произойдёт в том случае, если «Севилья» обыграет «Краснодар», а «Стандарт» нанесёт поражение «Акхисару». Вполне реальный вариант развития событий, не правда ли?Впрочем, «Краснодар» уже фактически одной ногой находится в плей-офф. Дело в том, что при равенстве очков трёх команд нужно будет считать разницу голов в матчах между соперниками. То есть, результаты матчей с «Акхисаром» учитываться не будут. Пока получается следующая ситуация: «Краснодар» (5-4), «Севилья» (6-4), «Стандарт» (5-8). То есть, «Краснодар» выйдет в плей-офф даже в случае поражения от «Севильи», но нельзя проигрывать больше, чем в три мяча. А ещё лучше, конечно, закончить групповой этап на мажорной ноте. Вряд ли у краснодарцев будут проблемы с мотивацией в матче с «Севильей». Ведь именно с такими клубами «быки» будут играть, если выйдут по итогам сезона в Лигу чемпионов. С каждым днём подопечные Мусаева всё больше убеждают в том, что они к этому готовы.Газинский, 48, Ари, 57 - Сержиньо, 25Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Газинский, Каборе, Куэва (Сулейманов, 70), Стоцкий (Игнатьев, 46), Вандерсон, Ари (Перейра, 74)Лукач, Вршаевич, Османпаша, Лопеш, Вурал, Сиссоко, Регаттен, Джевикер (Атасевен, 76), Сержиньо (Келеш, 86), Маню (Айик, 43), БарбозаСтоцкий, 20, Ари, 37, Сиссоко, 41, Сержиньо, 68, Вурал, 90