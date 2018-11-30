«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Ворскла
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|8
|3
|Ренн
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|3
|ПАОК
|4
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|БАТЭ
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
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«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол
«Краснодар» укрепил своё положение в турнирной таблице Лиги Европы, обыграв турецкий «Акхисар». Матч с аутсайдером группы получился тяжёлым, а победа – волевой. При этом краснодарцы не отказались от фирменной игры и в очередной раз убедили в своей зрелости. Rusfootball.info - о четвёртой победе «Краснодара» в Лиге Европы.
Зима дошла до юга России. Краснодарский край завалило снегом, а столбик термометра опустился до -5-7. Вечерний матч должен был пройти при довольно неприятных погодных условиях. Накануне гости из Турции, футболисты стамбульского «Галатасарая», уже столкнулись с русской зимой. В Москве в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» стамбульцы испытали перед температуры в 20 градусов. После +15 дома им пришлось перейти на -10 в гостях. В аналогичной ситуации оказались и игроки «Акхисара». Впрочем, вряд ли погода давала какие-либо преимущества «Краснодару». Вряд ли Ари, Куэва или Маурисио Перейра предпочитаю минусовую температуру. Скорее, наоборот, хозяева лишились важного козыря в лице поддержки болельщиков. Несмотря на призывы пресс-службы «быков», креативившей в «твиттере», многие фанаты предпочли остаться дома. В результате у «Краснодара» худшая посещаемость в сезоне: на стадионе присутствовали лишь 11 008 болельщиков – новый антирекорд нынешнего сезона
Определённое беспокойство вызывало и состояние поля. Изумрудный газон «Краснодара» изрядно подмёрз, что должно было сказаться на игре команд. В первую очередь это должно было беспокоить хозяев, предпочитающих комбинационный футбол. «Акхисар», для которого Лига Европы закончилась после трёх поражений подряд, явно больше заботится вопросом выживания в турецкой Суперлиге.
Тем не менее, обе команды сумели удивить. «Краснодар» не отказался от своего фирменного футбола, закрутив кружева с первых минут. А «Акхисар» показал зубы, заставив соперника выложиться по полной. В результате получилось ярко: вряд ли фанаты пожалели, что пришли на стадион.
«Краснодар» даже без Виктора Классона, пожалуй, лучшего игрока команды в нынешнем сезоне, действовал остро и интересно. Хозяева практически не сбивались на дальние передачи. Так, за весь матч «Краснодар» выполнил 71 лонгбол. Чуть чаще длинный пас использовал «Акхисар». Только вот турки сделали 284 короткие передачи, а россияне – 648. В общей сложности «Краснодар» выполнил 737 передач. В принципе, с такой игрой «быки» вполне могли замахнуться на показатели «Барселоны».
В целом, «Краснодар» превзошёл соперника по всем показателям. Даже после пропущенного мяча было стойкое ощущение, что подопечные Мурада Мусаева обязательно добьются своего. К концу матча «Краснодар» владел мячом 66% времени и нанёс 16 ударов по воротам против 4 ударов турецкого клуба, из которых в створ пришлись лишь 2.
В действиях хозяев присутствовал баланс. Не было перекоса в сторону одного из флангов, отличный матч провела практически вся группа атаки. Вишенкой на торте стал победный гол, который забил Ари. Если ещё не видели этот бразильский шедевр с русским привкусом, то обязательно посмотрите.
Может, в следующий раз Станислав Черчесов всё же будет больше доверять Ари, а не Антону Заболотному? Ещё более классный гол мог забить Стоцкий, но после удара через себя мяч угодил в штангу.
Давление и ещё раз давление
«Краснодару» по ходу матча пришлось отыгрываться, но Мурад Мусаев внёс своевременные и правильные коррективы. Как признался тренер краснодарцев, в первой половине встречи хозяевам не хватило людей в атаке. Во втором тайме «быки» перестроили игру за счёт выхода второго форварда Игнатьева, заменившего Стоцкого. Усилением атаки стала и замена Куэвы на Сулейманова, хотя Магомед-Шапи выполнял практически те же самые функции, что и перуанский вигнер.
Турецкий клуб, стараясь сохранить устраивающий его счёт, начал прижиматься к своей штрафной. Краснодарцы в такой ситуации соперника не простили: усилившееся давление привело к полному разрыву обороны «Акхисара». Итоговый счёт не отражает соотношения сил на поле: «Краснодар» вполне мог рассчитывать на крупную победу.
С 12 очками можно не выйти из группы
«Краснодар» набрал 12 очков, но ещё не гарантировал себе выход из группы. Досрочную квалификацию «быков» саботировала «Севилья», решившая отделаться малой кровью в Льеже. Лидер испанского чемпионата потерпел сенсационное поражение от «Стандарта» со счётом 1:0. После этого «Севилья» и «Стандарт» сравнялись по очкам в турнирной таблице (по 9). Получается, что после окончания группового этапа сразу три команды могут набрать по 12 очков. Это произойдёт в том случае, если «Севилья» обыграет «Краснодар», а «Стандарт» нанесёт поражение «Акхисару». Вполне реальный вариант развития событий, не правда ли?
Впрочем, «Краснодар» уже фактически одной ногой находится в плей-офф. Дело в том, что при равенстве очков трёх команд нужно будет считать разницу голов в матчах между соперниками. То есть, результаты матчей с «Акхисаром» учитываться не будут. Пока получается следующая ситуация: «Краснодар» (5-4), «Севилья» (6-4), «Стандарт» (5-8). То есть, «Краснодар» выйдет в плей-офф даже в случае поражения от «Севильи», но нельзя проигрывать больше, чем в три мяча. А ещё лучше, конечно, закончить групповой этап на мажорной ноте. Вряд ли у краснодарцев будут проблемы с мотивацией в матче с «Севильей». Ведь именно с такими клубами «быки» будут играть, если выйдут по итогам сезона в Лигу чемпионов. С каждым днём подопечные Мусаева всё больше убеждают в том, что они к этому готовы.
Лига Европы
Группа J. 5-й тур
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия)
"Краснодар" – "Акхисар Беледиеспор" 2:1
Гол: Газинский, 48, Ари, 57 - Сержиньо, 25
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Газинский, Каборе, Куэва (Сулейманов, 70), Стоцкий (Игнатьев, 46), Вандерсон, Ари (Перейра, 74)
"Акхисар Беледиеспор": Лукач, Вршаевич, Османпаша, Лопеш, Вурал, Сиссоко, Регаттен, Джевикер (Атасевен, 76), Сержиньо (Келеш, 86), Маню (Айик, 43), Барбоза
Предупреждения: Стоцкий, 20, Ари, 37, Сиссоко, 41, Сержиньо, 68, Вурал, 90
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Зима дошла до юга России. Краснодарский край завалило снегом, а столбик термометра опустился до -5-7. Вечерний матч должен был пройти при довольно неприятных погодных условиях. Накануне гости из Турции, футболисты стамбульского «Галатасарая», уже столкнулись с русской зимой. В Москве в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» стамбульцы испытали перед температуры в 20 градусов. После +15 дома им пришлось перейти на -10 в гостях. В аналогичной ситуации оказались и игроки «Акхисара». Впрочем, вряд ли погода давала какие-либо преимущества «Краснодару». Вряд ли Ари, Куэва или Маурисио Перейра предпочитаю минусовую температуру. Скорее, наоборот, хозяева лишились важного козыря в лице поддержки болельщиков. Несмотря на призывы пресс-службы «быков», креативившей в «твиттере», многие фанаты предпочли остаться дома. В результате у «Краснодара» худшая посещаемость в сезоне: на стадионе присутствовали лишь 11 008 болельщиков – новый антирекорд нынешнего сезона
Сегодня в 20:55 #КраснодарАкхисар: анонс мероприятий и рекомендации для болельщиков ??— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 29, 2018
P.S. Лыжи и коньки можно оставить в камере хранения (Напротив 16 входа) ??https://t.co/UkiLVR2uUe pic.twitter.com/d3NR9nk2eQ
Определённое беспокойство вызывало и состояние поля. Изумрудный газон «Краснодара» изрядно подмёрз, что должно было сказаться на игре команд. В первую очередь это должно было беспокоить хозяев, предпочитающих комбинационный футбол. «Акхисар», для которого Лига Европы закончилась после трёх поражений подряд, явно больше заботится вопросом выживания в турецкой Суперлиге.
Тем не менее, обе команды сумели удивить. «Краснодар» не отказался от своего фирменного футбола, закрутив кружева с первых минут. А «Акхисар» показал зубы, заставив соперника выложиться по полной. В результате получилось ярко: вряд ли фанаты пожалели, что пришли на стадион.
«Краснодар» даже без Виктора Классона, пожалуй, лучшего игрока команды в нынешнем сезоне, действовал остро и интересно. Хозяева практически не сбивались на дальние передачи. Так, за весь матч «Краснодар» выполнил 71 лонгбол. Чуть чаще длинный пас использовал «Акхисар». Только вот турки сделали 284 короткие передачи, а россияне – 648. В общей сложности «Краснодар» выполнил 737 передач. В принципе, с такой игрой «быки» вполне могли замахнуться на показатели «Барселоны».
В целом, «Краснодар» превзошёл соперника по всем показателям. Даже после пропущенного мяча было стойкое ощущение, что подопечные Мурада Мусаева обязательно добьются своего. К концу матча «Краснодар» владел мячом 66% времени и нанёс 16 ударов по воротам против 4 ударов турецкого клуба, из которых в створ пришлись лишь 2.
В действиях хозяев присутствовал баланс. Не было перекоса в сторону одного из флангов, отличный матч провела практически вся группа атаки. Вишенкой на торте стал победный гол, который забил Ари. Если ещё не видели этот бразильский шедевр с русским привкусом, то обязательно посмотрите.
? Невероятный победный гол Ари!#КраснодарАкхисар #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/yUR6T5BP4h— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 29, 2018
Изящество от Ари
Может, в следующий раз Станислав Черчесов всё же будет больше доверять Ари, а не Антону Заболотному? Ещё более классный гол мог забить Стоцкий, но после удара через себя мяч угодил в штангу.
Давление и ещё раз давление
«Краснодару» по ходу матча пришлось отыгрываться, но Мурад Мусаев внёс своевременные и правильные коррективы. Как признался тренер краснодарцев, в первой половине встречи хозяевам не хватило людей в атаке. Во втором тайме «быки» перестроили игру за счёт выхода второго форварда Игнатьева, заменившего Стоцкого. Усилением атаки стала и замена Куэвы на Сулейманова, хотя Магомед-Шапи выполнял практически те же самые функции, что и перуанский вигнер.
Три раза дома по 2:1! ? #ЛигаЕвропы Эмоции ???#КраснодарАкхисар #СПобедой ?? pic.twitter.com/9KO5TQdhIS— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 29, 2018
Турецкий клуб, стараясь сохранить устраивающий его счёт, начал прижиматься к своей штрафной. Краснодарцы в такой ситуации соперника не простили: усилившееся давление привело к полному разрыву обороны «Акхисара». Итоговый счёт не отражает соотношения сил на поле: «Краснодар» вполне мог рассчитывать на крупную победу.
С 12 очками можно не выйти из группы
«Краснодар» набрал 12 очков, но ещё не гарантировал себе выход из группы. Досрочную квалификацию «быков» саботировала «Севилья», решившая отделаться малой кровью в Льеже. Лидер испанского чемпионата потерпел сенсационное поражение от «Стандарта» со счётом 1:0. После этого «Севилья» и «Стандарт» сравнялись по очкам в турнирной таблице (по 9). Получается, что после окончания группового этапа сразу три команды могут набрать по 12 очков. Это произойдёт в том случае, если «Севилья» обыграет «Краснодар», а «Стандарт» нанесёт поражение «Акхисару». Вполне реальный вариант развития событий, не правда ли?
Впрочем, «Краснодар» уже фактически одной ногой находится в плей-офф. Дело в том, что при равенстве очков трёх команд нужно будет считать разницу голов в матчах между соперниками. То есть, результаты матчей с «Акхисаром» учитываться не будут. Пока получается следующая ситуация: «Краснодар» (5-4), «Севилья» (6-4), «Стандарт» (5-8). То есть, «Краснодар» выйдет в плей-офф даже в случае поражения от «Севильи», но нельзя проигрывать больше, чем в три мяча. А ещё лучше, конечно, закончить групповой этап на мажорной ноте. Вряд ли у краснодарцев будут проблемы с мотивацией в матче с «Севильей». Ведь именно с такими клубами «быки» будут играть, если выйдут по итогам сезона в Лигу чемпионов. С каждым днём подопечные Мусаева всё больше убеждают в том, что они к этому готовы.
Лига Европы
Группа J. 5-й тур
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия)
"Краснодар" – "Акхисар Беледиеспор" 2:1
Гол: Газинский, 48, Ари, 57 - Сержиньо, 25
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Газинский, Каборе, Куэва (Сулейманов, 70), Стоцкий (Игнатьев, 46), Вандерсон, Ари (Перейра, 74)
"Акхисар Беледиеспор": Лукач, Вршаевич, Османпаша, Лопеш, Вурал, Сиссоко, Регаттен, Джевикер (Атасевен, 76), Сержиньо (Келеш, 86), Маню (Айик, 43), Барбоза
Предупреждения: Стоцкий, 20, Ари, 37, Сиссоко, 41, Сержиньо, 68, Вурал, 90
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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