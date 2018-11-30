Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|5
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|10
|2
|Цюрих
|5
|2
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|0
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|0
|+2
|9
|3
|АЕК
|5
|0
|0
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|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|5
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|5
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|15
|2
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|5
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|4
|Русенборг
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|5
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|13
|2
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|5
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Андерлехт
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|5
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|13
|2
|Спортинг
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Ворскла
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|11
|2
|Милан
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Олимпиакос
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|5
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|7
|2
|Рапид
|5
|1
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|1
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|3
|0
|7
|3
|Ренджерс
|5
|1
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|+2
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|Спартак М
|5
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|5
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|15
|2
|Лацио
|5
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|5
|0
|1
|1
|3
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|-1
|4
|4
|Марсель
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|8
|4
|Бешикташ
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|3
|Мальмё
|5
|1
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|1
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|2
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|6
|4
|Сарпсборг 08
|5
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|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|5
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|2
|Севилья
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|+3
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|Стандард
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|3
|6
|-3
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|4
|Акхисар
|5
|0
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|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Астана
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|Яблонец
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|3
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|15
|2
|БАТЭ
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Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей
Экс-полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев советов» Сергей Веденеев в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info поделился мнением о победе «Зенита» в матче 5 тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА над «Копенгагеном».
- Общее впечатление такого, что на обоих соперниках сказывались воскресные игры в национальных чемпионатах. Матч проходил в среднем темпе, и была довольно таки скучноватой.
«Зениту» было важно не пропустить – расклад в группе был таков, что можно было спокойно играть и на ничью. Но по ходу матча выяснилось, что у «Копенгагена» и атака слабая: по воротам они почти не били. «Зенит» при этом оборонялся большими силами, и не шёл активно вперёд по понятным причинам.
У «Копенгагена» же на атаку большими силами просто не было ресурсов: может быть они устали в чемпионате, а возможно, что так подействовала закрытая над стадионом крыша. При таких условиях под нагрузками сложнее дышать. И меньшая концентрация кислорода не позволяет играть весь матч в высоком темпе. Да и класс их игроков несколько ниже чем у «Зенита».
В целом «Зениту» немного повезло в этой встрече: по большому счёту матч должен был закончиться со счётом 0:0.
- Выходил ли «Зенит» изначально с планом играть в контроль поля, а не мяча?
- Нет. «Зенит» сейчас играет из возможностей игроков. А тренерский штаб перестраховывается. Сейчас главная задача – надёжность в обороне. Плюс, эта схема уже была апробирована в «Уфе». На сегодня «Зениту» сложно, поскольку ни в обороне, ни в атаке у команды нет быстрых игроков. И поэтому сейчас нужно: в обороне – обеспечить надёжность, а в атаке – рассчитывать больше даже не на контратаки, а на стандартные положения. В предыдущем матче с «Ростовом» это обеспечило результат. Да и сегодняшняя игра была на неё похожа.
- ЦСКА для продолжения игр в Еврокубках должен отбирать очки у «Реала» в Мадриде, а «Спартаку» - даже непонятно что нужно сделать. Скорее всего данные преследователи через неделю выбывают из еврокубков и возвращаются к недельному циклу. «Зенит» же гарантировано продолжает играть 2 раза в неделю. Не сыграет ли этой злой шутки в чемпионате?
- В прошлом году это сказалось: были потрачены силы в матчах на вылет. И в какие-то моменты начинает сказываться отсутствие какого-либо игрока – тут могут повлиять усталость, травмы, и излишние дисквалификации.
Но в общем это вопрос индивидуальный. Многим игрокам, например, лучше играть чем тренироваться. При недельном цикле бывает и по две тренировки в день. И многим игрокам в этот период… Вы представляете себе где в это время года «Зенит» тренируется? Возможно даже, что тут уж лучше после игры отдохнуть, на следующий день – провести лёгкую тренировку, и потом в среду или в четверг уже играть. Или же целую неделю тренироваться при температуре минус десять градусов на улице.
Тут многое зависит от того, как игрок индивидуально готовится к играм. А если проиграли – всегда можно найти оправдание. Ведь сегодня так или иначе – все команды в чём-то берегли силы. Ведь если взять по составу любую нашу команду, на мой взгляд у них просто нет ресурсов что-либо просчитывать на неделю, на три недели вперёд. Им нужно за сегодня-завтра восстановить силы, а потом сразу выходить на поле. А не думать-загадывать на то, что будет через пару недель. Нет ни у кого ни длинной скамейки, ни лишних сил у игроков – так что загадывать на перед, возможно, что и нет особого смысла.
- Тренерский штаб Семака находит какие-либо варианты адаптации под режим 2 матча в неделю?
- Тут нет какого-либо плана адаптации. Тренер банально вынужден плясать от того, в каком состоянии находится тот или иной игрок ко дню матча. Плюс повторюсь: есть игроки, которым лучше играть по 2 матча в неделю чем тренироваться. К примеру, что тренировать Ивановичу? Он ведь уже давно натренированный. Ему проще сыграть одну игру, отдохнуть, и сыграть вторую. Он ведь играл в таком режиме в Англии много времени. И ему такой график по силам и привычен.
Плюс не забывайте – после сегодняшнего матча тренерскому штабу поступил большой объём информации по каждому игроку. А когда ты только и делаешь что тренируешься – иногда словно даже и теряется тренерский тонус. Особенно когда постоянно выигрываешь, и уже не совсем понимаешь, что ещё нужно улучшать. После сегодняшнего же матча все недостатки команды у Семака прямо как на ладони.
- Какую именно информацию по игре сегодня получили вы?
- Например, что «Зениту» не хватает во многих компонентах быстроты. Если мяч у соперника – команда успевает перестроиться и закрыть зоны. Но когда мяч у «Зенита» - команде не хватает быстроты. И команда за весь матч 2-3 раза ударила по воротам, из них один раз попала в створ. И именно этот удар и стал голевым и решающим.
- Быстроты бега или мышления?
- Во всём. Когда в команде был Кокорин – все знают, что он быстро бежит, делает длинные рывки и отвлекает оборону соперников на себя. Сейчас разве что Мак-а можно назвать быстрым игроком. Да и то с натяжкой. Что касается скорости мышления – тут сложно кому-либо предъявлять претензии. К примеру, у Паредеса и Ивановича – это их конёк. Ими быстро оценивается ситуация и выполняются необходимые действия. У наших, российских игроков с этим дела похуже.
- Текстовая трансляция УЕФА отдельно подчёркивала, что крайне опасен был Дриусси.
- Он явился одним из авторов этого гола. И как только он поле покинул игра стала более простой. Нельзя сказать, что Дриусси суперталантливый футболист, но по крайней мере у него есть тенденция к тому чтобы обострить игру передачей или движением вперёд.
Rusfootball.info
- Общее впечатление такого, что на обоих соперниках сказывались воскресные игры в национальных чемпионатах. Матч проходил в среднем темпе, и была довольно таки скучноватой.
«Зениту» было важно не пропустить – расклад в группе был таков, что можно было спокойно играть и на ничью. Но по ходу матча выяснилось, что у «Копенгагена» и атака слабая: по воротам они почти не били. «Зенит» при этом оборонялся большими силами, и не шёл активно вперёд по понятным причинам.
У «Копенгагена» же на атаку большими силами просто не было ресурсов: может быть они устали в чемпионате, а возможно, что так подействовала закрытая над стадионом крыша. При таких условиях под нагрузками сложнее дышать. И меньшая концентрация кислорода не позволяет играть весь матч в высоком темпе. Да и класс их игроков несколько ниже чем у «Зенита».
В целом «Зениту» немного повезло в этой встрече: по большому счёту матч должен был закончиться со счётом 0:0.
- Выходил ли «Зенит» изначально с планом играть в контроль поля, а не мяча?
- Нет. «Зенит» сейчас играет из возможностей игроков. А тренерский штаб перестраховывается. Сейчас главная задача – надёжность в обороне. Плюс, эта схема уже была апробирована в «Уфе». На сегодня «Зениту» сложно, поскольку ни в обороне, ни в атаке у команды нет быстрых игроков. И поэтому сейчас нужно: в обороне – обеспечить надёжность, а в атаке – рассчитывать больше даже не на контратаки, а на стандартные положения. В предыдущем матче с «Ростовом» это обеспечило результат. Да и сегодняшняя игра была на неё похожа.
- ЦСКА для продолжения игр в Еврокубках должен отбирать очки у «Реала» в Мадриде, а «Спартаку» - даже непонятно что нужно сделать. Скорее всего данные преследователи через неделю выбывают из еврокубков и возвращаются к недельному циклу. «Зенит» же гарантировано продолжает играть 2 раза в неделю. Не сыграет ли этой злой шутки в чемпионате?
- В прошлом году это сказалось: были потрачены силы в матчах на вылет. И в какие-то моменты начинает сказываться отсутствие какого-либо игрока – тут могут повлиять усталость, травмы, и излишние дисквалификации.
Но в общем это вопрос индивидуальный. Многим игрокам, например, лучше играть чем тренироваться. При недельном цикле бывает и по две тренировки в день. И многим игрокам в этот период… Вы представляете себе где в это время года «Зенит» тренируется? Возможно даже, что тут уж лучше после игры отдохнуть, на следующий день – провести лёгкую тренировку, и потом в среду или в четверг уже играть. Или же целую неделю тренироваться при температуре минус десять градусов на улице.
Тут многое зависит от того, как игрок индивидуально готовится к играм. А если проиграли – всегда можно найти оправдание. Ведь сегодня так или иначе – все команды в чём-то берегли силы. Ведь если взять по составу любую нашу команду, на мой взгляд у них просто нет ресурсов что-либо просчитывать на неделю, на три недели вперёд. Им нужно за сегодня-завтра восстановить силы, а потом сразу выходить на поле. А не думать-загадывать на то, что будет через пару недель. Нет ни у кого ни длинной скамейки, ни лишних сил у игроков – так что загадывать на перед, возможно, что и нет особого смысла.
- Тренерский штаб Семака находит какие-либо варианты адаптации под режим 2 матча в неделю?
- Тут нет какого-либо плана адаптации. Тренер банально вынужден плясать от того, в каком состоянии находится тот или иной игрок ко дню матча. Плюс повторюсь: есть игроки, которым лучше играть по 2 матча в неделю чем тренироваться. К примеру, что тренировать Ивановичу? Он ведь уже давно натренированный. Ему проще сыграть одну игру, отдохнуть, и сыграть вторую. Он ведь играл в таком режиме в Англии много времени. И ему такой график по силам и привычен.
Плюс не забывайте – после сегодняшнего матча тренерскому штабу поступил большой объём информации по каждому игроку. А когда ты только и делаешь что тренируешься – иногда словно даже и теряется тренерский тонус. Особенно когда постоянно выигрываешь, и уже не совсем понимаешь, что ещё нужно улучшать. После сегодняшнего же матча все недостатки команды у Семака прямо как на ладони.
- Какую именно информацию по игре сегодня получили вы?
- Например, что «Зениту» не хватает во многих компонентах быстроты. Если мяч у соперника – команда успевает перестроиться и закрыть зоны. Но когда мяч у «Зенита» - команде не хватает быстроты. И команда за весь матч 2-3 раза ударила по воротам, из них один раз попала в створ. И именно этот удар и стал голевым и решающим.
- Быстроты бега или мышления?
- Во всём. Когда в команде был Кокорин – все знают, что он быстро бежит, делает длинные рывки и отвлекает оборону соперников на себя. Сейчас разве что Мак-а можно назвать быстрым игроком. Да и то с натяжкой. Что касается скорости мышления – тут сложно кому-либо предъявлять претензии. К примеру, у Паредеса и Ивановича – это их конёк. Ими быстро оценивается ситуация и выполняются необходимые действия. У наших, российских игроков с этим дела похуже.
- Текстовая трансляция УЕФА отдельно подчёркивала, что крайне опасен был Дриусси.
- Он явился одним из авторов этого гола. И как только он поле покинул игра стала более простой. Нельзя сказать, что Дриусси суперталантливый футболист, но по крайней мере у него есть тенденция к тому чтобы обострить игру передачей или движением вперёд.
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