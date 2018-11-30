Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 5 0 2 0 5 5 0 7
2 Рапид 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Ренджерс 5 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 5 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 5 2 0 0 6 2 +4 15
2 Лацио 5 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 5 0 1 1 3 4 -1 4
4 Марсель 5 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 5 1 0 1 3 3 0 8
4 Бешикташ 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Мальмё 5 1 0 1 2 2 0 6
4 Сарпсборг 08 5 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 5 2 0 0 3 1 +2 12
2 Севилья 5 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 5 1 0 1 3 6 -3 9
4 Акхисар 5 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 5 0 2 0 4 4 0 11
2 Астана 5 1 1 0 4 2 +2 8
3 Ренн 5 1 0 1 2 3 -1 6
4 Яблонец 5 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 5 2 0 0 2 0 +2 15
2 БАТЭ 5 1 0 1 3 4 -1 6
3 Види 5 0 0 2 0 3 -3 6
4 ПАОК 5 1 0 1 4 2 +2 3

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Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей

Экс-полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев советов» Сергей Веденеев в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info поделился мнением о победе «Зенита» в матче 5 тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА над «Копенгагеном».

- Общее впечатление такого, что на обоих соперниках сказывались воскресные игры в национальных чемпионатах. Матч проходил в среднем темпе, и была довольно таки скучноватой.

«Зениту» было важно не пропустить – расклад в группе был таков, что можно было спокойно играть и на ничью. Но по ходу матча выяснилось, что у «Копенгагена» и атака слабая: по воротам они почти не били. «Зенит» при этом оборонялся большими силами, и не шёл активно вперёд по понятным причинам.

У «Копенгагена» же на атаку большими силами просто не было ресурсов: может быть они устали в чемпионате, а возможно, что так подействовала закрытая над стадионом крыша. При таких условиях под нагрузками сложнее дышать. И меньшая концентрация кислорода не позволяет играть весь матч в высоком темпе. Да и класс их игроков несколько ниже чем у «Зенита».
В целом «Зениту» немного повезло в этой встрече: по большому счёту матч должен был закончиться со счётом 0:0.

- Выходил ли «Зенит» изначально с планом играть в контроль поля, а не мяча?

- Нет. «Зенит» сейчас играет из возможностей игроков. А тренерский штаб перестраховывается. Сейчас главная задача – надёжность в обороне. Плюс, эта схема уже была апробирована в «Уфе». На сегодня «Зениту» сложно, поскольку ни в обороне, ни в атаке у команды нет быстрых игроков. И поэтому сейчас нужно: в обороне – обеспечить надёжность, а в атаке – рассчитывать больше даже не на контратаки, а на стандартные положения. В предыдущем матче с «Ростовом» это обеспечило результат. Да и сегодняшняя игра была на неё похожа.

- ЦСКА для продолжения игр в Еврокубках должен отбирать очки у «Реала» в Мадриде, а «Спартаку» - даже непонятно что нужно сделать. Скорее всего данные преследователи через неделю выбывают из еврокубков и возвращаются к недельному циклу. «Зенит» же гарантировано продолжает играть 2 раза в неделю. Не сыграет ли этой злой шутки в чемпионате?

- В прошлом году это сказалось: были потрачены силы в матчах на вылет. И в какие-то моменты начинает сказываться отсутствие какого-либо игрока – тут могут повлиять усталость, травмы, и излишние дисквалификации.
Но в общем это вопрос индивидуальный. Многим игрокам, например, лучше играть чем тренироваться. При недельном цикле бывает и по две тренировки в день. И многим игрокам в этот период… Вы представляете себе где в это время года «Зенит» тренируется? Возможно даже, что тут уж лучше после игры отдохнуть, на следующий день – провести лёгкую тренировку, и потом в среду или в четверг уже играть. Или же целую неделю тренироваться при температуре минус десять градусов на улице.

Тут многое зависит от того, как игрок индивидуально готовится к играм. А если проиграли – всегда можно найти оправдание. Ведь сегодня так или иначе – все команды в чём-то берегли силы. Ведь если взять по составу любую нашу команду, на мой взгляд у них просто нет ресурсов что-либо просчитывать на неделю, на три недели вперёд. Им нужно за сегодня-завтра восстановить силы, а потом сразу выходить на поле. А не думать-загадывать на то, что будет через пару недель. Нет ни у кого ни длинной скамейки, ни лишних сил у игроков – так что загадывать на перед, возможно, что и нет особого смысла.

- Тренерский штаб Семака находит какие-либо варианты адаптации под режим 2 матча в неделю?

- Тут нет какого-либо плана адаптации. Тренер банально вынужден плясать от того, в каком состоянии находится тот или иной игрок ко дню матча. Плюс повторюсь: есть игроки, которым лучше играть по 2 матча в неделю чем тренироваться. К примеру, что тренировать Ивановичу? Он ведь уже давно натренированный. Ему проще сыграть одну игру, отдохнуть, и сыграть вторую. Он ведь играл в таком режиме в Англии много времени. И ему такой график по силам и привычен.

Плюс не забывайте – после сегодняшнего матча тренерскому штабу поступил большой объём информации по каждому игроку. А когда ты только и делаешь что тренируешься – иногда словно даже и теряется тренерский тонус. Особенно когда постоянно выигрываешь, и уже не совсем понимаешь, что ещё нужно улучшать. После сегодняшнего же матча все недостатки команды у Семака прямо как на ладони.

- Какую именно информацию по игре сегодня получили вы?

- Например, что «Зениту» не хватает во многих компонентах быстроты. Если мяч у соперника – команда успевает перестроиться и закрыть зоны. Но когда мяч у «Зенита» - команде не хватает быстроты. И команда за весь матч 2-3 раза ударила по воротам, из них один раз попала в створ. И именно этот удар и стал голевым и решающим.

- Быстроты бега или мышления?

- Во всём. Когда в команде был Кокорин – все знают, что он быстро бежит, делает длинные рывки и отвлекает оборону соперников на себя. Сейчас разве что Мак-а можно назвать быстрым игроком. Да и то с натяжкой. Что касается скорости мышления – тут сложно кому-либо предъявлять претензии. К примеру, у Паредеса и Ивановича – это их конёк. Ими быстро оценивается ситуация и выполняются необходимые действия. У наших, российских игроков с этим дела похуже.

- Текстовая трансляция УЕФА отдельно подчёркивала, что крайне опасен был Дриусси.

- Он явился одним из авторов этого гола. И как только он поле покинул игра стала более простой. Нельзя сказать, что Дриусси суперталантливый футболист, но по крайней мере у него есть тенденция к тому чтобы обострить игру передачей или движением вперёд.

Rusfootball.info
Теги: Зенит Копенгаген Веденеев
Сегодня, 09:25
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(1)
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 11:01)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Болтовня ни о чём.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 09:44)
  • 0
  •  (2)

Но когда мяч у «Зенита» - команде не хватает быстроты.

Не только скорости не хватает но и наигранного продолжения атаки. Забросы вперед, пока всё что умеет Зенит Семака.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 09:35)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Иди ты лесом... никто никому не должен, счёт на табло и не ипёт.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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