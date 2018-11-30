Игроки "Рапида" отпраздновали успех в матче со "Спартаком" нацистской кричалкой

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 5 0 2 0 5 5 0 7
2 Рапид 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Ренджерс 5 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 5 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 5 2 0 0 6 2 +4 15
2 Лацио 5 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 5 0 1 1 3 4 -1 4
4 Марсель 5 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 5 1 0 1 3 3 0 8
4 Бешикташ 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Мальмё 5 1 0 1 2 2 0 6
4 Сарпсборг 08 5 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 5 2 0 0 3 1 +2 12
2 Севилья 5 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 5 1 0 1 3 6 -3 9
4 Акхисар 5 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 5 0 2 0 4 4 0 11
2 Астана 5 1 1 0 4 2 +2 8
3 Ренн 5 1 0 1 2 3 -1 6
4 Яблонец 5 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 5 2 0 0 2 0 +2 15
2 БАТЭ 5 1 0 1 3 4 -1 6
3 Види 5 0 0 2 0 3 -3 6
4 ПАОК 5 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Игроки "Рапида" отпраздновали успех в матче со "Спартаком" нацистской кричалкой

Футболисты венского "Рапида" отметили победу над московским "Спартаком" (2:1) нацистскими кричалками.

После матча в раздевалке игроки "Рапида" исполнили кричалку "Зига Зага ой ой ой". Видеозапись произошедшего попала в трансляцию клубного канала "Рапида".

В 2013 году УЕФА наказала киевское "Динамо" проведением еврокубкового матча без болельщиков, за использование фанатами этой кричалки.

Sport24
Теги: Спартак Рапид
Сегодня, 10:43
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#11  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 11:31)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кононов в Спартаке это ляп когда в добавленое время соперник выходит один в один с кипером и забивает в пустую рамку мяч, ты что слепой или недоделаный. Позор тренерскому составу за игровую дисциплину.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  Lols  Лондон (Сегодня, 11:22)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Вся Европа уже смеётся над этой убогой командой, уже даже 8-ая команда Австрии, позорище
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#9  sparwik53  Виктор (Сегодня, 11:18)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Поло
Дебилы! Это не нацистская кричалка...

Может это ты ДЕБИЛ, если УЕФА уже рассматривал эту нацисткую лексику.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#8  Я - туляк  Орехово-Зуево (Сегодня, 11:10)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Газпром им в спонсоры!!!

Дебил!
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#7  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 11:09)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется или "Открытие арена" на всех действует очень деструктивно
Все радуются победе над стоячим унылым говном как чемпионству


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#6  Александр  Тверь (Сегодня, 11:05)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Выражаю за это благодарность тренеру Спартака Кононову, капитану команды Глушакову и всем футболистам команды Спартак.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 11:04)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Поло
Дебилы! Это не нацистская кричалка...


Дебилы оказывается не только в КДК но и в УЕФА )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Поло   (Сегодня, 10:59)
  • +1
  •  (7)

Дебилы! Это не нацистская кричалка...
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:52)
  • -6
  •  (10)

Газпром им в спонсоры!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 10:47)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да у нас это Орлов по ТВ исполнял и ничего...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:46)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Техническое поражение.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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