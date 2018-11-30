Игроки "Рапида" отпраздновали успех в матче со "Спартаком" нацистской кричалкой

Футболисты венского "Рапида" отметили победу над московским "Спартаком" (2:1) нацистскими кричалками.После матча в раздевалке игроки "Рапида" исполнили кричалку "Зига Зага ой ой ой". Видеозапись произошедшего попала в трансляцию клубного канала "Рапида".В 2013 году УЕФА наказала киевское "Динамо" проведением еврокубкового матча без болельщиков, за использование фанатами этой кричалки.